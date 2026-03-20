Sheinbaum se reúne con presidente Frank-Walter Steinmeier y adelanta posible viaje a Alemania

Cancún, Quintana Roo.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde la ciudad de Cancún, en el sur del país. Este viernes 20 de marzo de 2026 compartió detalles de su reunión con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, la cual se realizó este jueves en la misma región de Quintana Roo.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano recordó que ayer, jueves 19 de marzo de 2026, se reunió con el presidente de Alemania, junto con su equipo y parte del Gabinete del Gobierno de México y que se comentaron de diversos temas: "Hablamos de la relación comercial y económica, ustedes saben que en mayo se firma definitivamente la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea y hay mucho interés de las empresas alemanas".

La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) se reunió con el presidente de Alemania en Cancún: inversión, innovación y cooperación global en la agenda. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD1DuD83CuDDE9uD83CuDDEA



En mayo se firmará la actualización del acuerdo comercial con la UE y crece el interés de empresas alemanas en… pic.twitter.com/LQnyWGDsYZ — Hipócrita Lector (@HipocritaTweet) March 20, 2026

En esta misma intervención, la presidenta señaló que hay cerca de dos mil empresas alemanas que tienen inversiones en México y que "hay mucho interés de seguir invirtiendo". Sheinbaum Pardo dijo que también se habló de la cooperación científica, cultural y de la innovación tecnológica "que también es muy importante".

Igualmente, se habló de la situación internacional, en el contexto de la Guerra que está activa en Medio Oriente, y de cómo es fundamental buscar la paz en el mundo y buscar la cooperación en el desarrollo.

En esta misma intervención, Sheinbaum Pardo detalló que su homólogo es un hombre con “mucha experiencia internacional, ha sido parte de distintos grupos para buscar paz en Europa y el mundo entero, tiene prácticamente 10 años de ser presidente de Alemania”.

Sheinbaum analiza viaje a Alemania

Posteriormente, entre risas, la presidenta compartió que recibió una invitación personal del mandatario Frank-Walter Steinmeier para asistir al país; detalló que si bien el Gobierno Federal analiza la posible gira, aún no hay fecha para este nuevo viaje: "Nos invitaron a ir a Alemania, ya vamos a ver si hacemos un viaje".

Fue muy importante la reunión", concluyó la mandataria sobre este evento.

Respecto a la Convención de la Asociación Bancaria, realizada el mismo jueves, dijo que hubo dos temas importantes, acuerdos entre los bancos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que deben ser difundidos; estos son:

Avanzar hacia los pagos digitales: Disminuir el uso del efectivo

Compromiso de la banca mexicana de pasar el 30 por ciento del PIB en financiamiento al 40 por ciento en el 2030. En cuatro años avanzar y facilitar los créditos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'