Donald Trump arremete contra demócratas y advierte que el ICE podría operar en aeropuertos

Washington, Estados Unidos.- Este sábado 21 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su perfil oficial de Truth Social con un mensaje dirigido a los demócratas, pues en el escrito los acusa de poner en riesgo la seguridad nacional y advierte que la agencia de inmigración ICE podría asumir funciones en aeropuertos si no aprueban financiar a la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA).

"Los demócratas de la izquierda radical han perjudicado a muchísimas personas con sus métodos crueles e insensibles. Lo que le han hecho al Departamento de Seguridad Nacional, a nuestros fantásticos agentes de la TSA y, sobre todo, a la gran gente de nuestro país, es una auténtica vergüenza", destacó el mandatario federal, quien dejó en claro que los fascistas jamás protegerán a la nación, mientras que los republicanos sí.

Asimismo, el representante del Poder Ejecutivo desde enero de 2025 destacó que la izquierda permitió que millones de delincuentes ingresaran al país con su "peligrosa política" de fronteras abiertas; sin embargo, según la opinión de Trump, con ellos ahora al mando del territorio estadounidense este límite que separa a Estados Unidos de sus vecinos, como México y Canadá, es más seguro que nunca.

Truth Social

"Ahora tenemos la frontera más segura de la historia de Estados Unidos. Asimismo, espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: ¡Prepárense!. ¡No más esperas, no más juegos! Presidente DONALD J. TRUMP", concluyó el presidente. Es necesario destacar que actualmente se atraviesa una fuerte crisis por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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En lo que respecta al ICE, desde hace tiempo incluso estadounidenses están en contra de su labor porque se les acusa de aplicar violencia durante las redadas contra migrantes. Entre las víctimas mortales se reportan incluso personas nacidas en el país, como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que perdió la vida en manos de agentes en Minneapolis, al igual que Renee Nicole Good.

Fuente: Tribuna del Yaqui