Donald Trump celebra la muerte del exdirector del FBI a los 81 años: "Me alegra, ya no hará daño"

Washington, Estados Unidos.- El polémico presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una vez más ha dado de que hablar, debido a que recientemente compartió un mensaje en el que celebró la muerte del que fue el exdirector del FBI e importante abogado, Robert Mueller, asegurando que el enterarse de esta noticia no le provoca tristeza, sino que le alegra porque supuestamente "ya no hará daño" a nadie más.

Fue la mañana de este sábado 21 de marzo que la familia del fallecido exdirector del FBI, mediante un comunicado a Michael Schmidt, que es reportero del New York Times, en el que confirmaron que perdió la vida a los 81 años de edad, el pasado viernes 20 de marzo rodeados de sus familiares, pidiendo respeto y privacidad al tema: "Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento de Bob anoche. Su familia pide que se respete su privacidad".

Aunque la familia no dio mucha información con respecto a este inesperado deceso, sí señaló que podría haber sido derivado del mal del Parkinson que lo afectaba desde hacía cinco años, que lo obligó a jubilarse de manera definitiva a finales del 2022: "A Bob le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en el verano de 2021. Se retiró del ejercicio de la abogacía a finales de ese año". Por esto, se duda que la familia dé mayor información.

Robert Mueller, exdirector del FBI. Internet

Ante esta lamentable noticia que varios funcionarios de altos puestos, como de la Cámara de Diputados, abogados, entre otros, fue una triste tragedia a la que externaron su tristeza y apoyo a la familia, Trump a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Truth Social, dejó en claro que por su parte le alegraba: "¡Bien, me alegro de que esté muerto! ¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!".

Esto se produce a tan solo unas pocas semanas de que el periódico The Times, informara que en el mes de septiembre del 2025, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitara que Mueller compareciera ante ellos para testificar sobre la investigación del gobierno sobre Jeffrey Epstein, a lo que su familia asegurara que no se encontraba en condiciones para presentarse.

Donald celebra muerte del exdirector del FBI. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui