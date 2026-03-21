Donald Trump responde con firmeza al Papa León XIV y asegura que no frenará la guerra en Irán

Washington, Estados Unidos.- Después de tres semanas desde que iniciaron la serie de bombardeos de Estados Unidos junto a Israel en contra de Irán, el conflicto en el Medio Oriente continúa dejando estragos; sin embargo, al menos desde el lado del presidente estadounidense Donald Trump, a esta guerra todavía se le dedicará más tiempo e incluso respondió al Papa León XIV, quien hace unos días pidió un alto al fuego.

De hecho, las declaraciones del mandatario estadounidense las realizó desde la Casa Blanca en un encuentro con medios de comunicación. Ahí dijo que para él no es conveniente una tregua, con mayor razón porque están "arrasando" con el enemigo. Es necesario destacar que, por el momento, se reportan aproximadamente 3.000 personas muertas en los países afectados, entre ellos líderes iraníes.

¿Qué había pedido exactamente el Papa León XIV?

"Durante semanas, los pueblos de Oriente Medio han estado sufriendo la atroz violencia de la guerra. En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: alto el fuego para que puedan reabrirse los caminos del diálogo. La violencia nunca puede conducir a la justicia, la estabilidad ni a la paz que esperan los pueblos. ¡Cesen el fuego!", destacó durante su homilía en una misa celebrada en el Vaticano.

Papa León XIV

Al republicano no le bastó con negarse, pues también se mostró satisfecho con lo que ha conseguido desde el 28 de febrero, cuando se desató la ola de violencia. El siguiente movimiento de su administración es conseguir $200,000 millones de dólares para continuar adelante con el conflicto bélico, petición de la que se hizo cargo el Pentágono y, según Peter Hegseth, secretario de Defensa, se reunirá con el Congreso para asegurarse de que se cuenta con la financiación adecuada.

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"Hace falta dinero para matar a los malos. Tenemos que asegurarnos de que nuestras tropas cuentan con todo lo que necesitan”, puntualizó el exintegrante del Instituto Manhattan de Investigación Política, así como director ejecutivo de Concerned Veterans for America, y agregó: "Vamos a volver al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de que contemos con los fondos adecuados".

Fuente: Tribuna del Yaqui