Israel anuncia comienzo de aumento "dramático" de ataques junto a Estados Unidos contra Irán

Tel Aviv, Israel.- El responsable de la Defensa de Israel, Israel Katz, comunicó que su gobierno mantendrá y profundizará las acciones de fuerza ejecutadas en conjunto con Estados Unidos contra el territorio de Irán. Según las declaraciones del integrante del gabinete, los ataques se concentrarán en las instalaciones de mayor relevancia para el sustento del aparato militar persa. Katz señaló que no se contempla el cese de las actividades armadas hasta que se logren alcanzar la totalidad de los fines establecidos desde el inicio de las hostilidades con Teherán.

De acuerdo con los reportes, el gobierno israelí pretende encabezar un aumento "dramático" de los ataques coordinados con las fuerzas de Washington a partir de este domingo. Esta decisión surge en un momento particular, debido a que recientemente se difundieron posturas que sugerían un cambio de rumbo. El anuncio del aumento en la presión armada ocurre poco después de que el presidente Donald Trump manifestara, por medio de redes sociales, la posibilidad de disminuir la actividad de sus tropas en el Medio Oriente, con un enfoque particular en el caso iraní.

Esta situación deja ver una diferencia en los mensajes que emiten ambos gobiernos aliados. Mientras desde el entorno de Trump se plantea un escenario de reducción de la tensión, Israel ha proyectado una intensificación del combate. Israel Katz reafirmó que la ruta trazada por el mandatario estadounidense y el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue vigente, confirmando el compromiso de las dos administraciones con la ejecución de los planes militares actuales.

El ministro sostuvo que la estrategia diseñada contempla acciones directas para neutralizar a los mandos de las fuerzas iraníes y restarle operatividad a sus recursos de mayor importancia. El fin perseguido es suprimir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad del Estado de Israel y la estabilidad de los activos de Estados Unidos en la zona. Katz fue enfático al declarar que la voluntad de su país es continuar al frente de este avance contra las estructuras de Teherán, buscando anular sus recursos de defensa y logística.

¡ALERTA MUNDIAL – ÚLTIMA HORA!

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acaba de declarar sin rodeos:



«ESTA SEMANA los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní VAN A ESCALAR DRAMÁTICAMENTE»



No es una amenaza. Es un aviso oficial.

La… pic.twitter.com/9O4sGsMa1c — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 21, 2026

A lo largo de este periodo de conflicto, la administración israelí ha sostenido que estas medidas son necesarias para garantizar la protección de su población y los beneficios regionales compartidos con su socio norteamericano. Finalmente, el ministro puntualizó que el término de las operaciones está condicionado al cumplimiento íntegro de las metas fijadas en el planeamiento de guerra.

Fuente: Tribuna del Yaqui