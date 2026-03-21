"Nos quieren colonizar otra vez": Advierte Lula da Silva y llama a defender la soberanía

Bogotá, Colombia.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado sobre posibles amenazas a la soberanía de los países de América Latina y África durante su participación en un foro internacional celebrado en Bogotá, en el marco del encuentro Celac-África.

Durante su intervención, el mandatario señaló la posibilidad de invasiones extranjeras y afirmó que existen intereses externos sobre la región. "Nos quieren colonizar otra vez", expresó en su discurso, sin mencionar a ningún país en particular.

Luiz Inácio Lula da Silva advierte sobre injerencias externas

Lula también subrayó la importancia de defender la integridad territorial de las naciones y llamó a evitar cualquier tipo de injerencia externa. En ese sentido, sostuvo que los países deben impedir que factores extranjeros intervengan en sus asuntos internos.

Mensaje

El presidente brasileño criticó la actuación de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad, al considerar insuficiente su respuesta frente a conflictos internacionales. Manifestó su inconformidad por la falta de soluciones en escenarios como las guerras en Ucrania y Gaza, y cuestionó la eficacia del organismo, que ha sido señalado previamente por el propio Lula como necesitado de reformas.

El mandatario también hizo referencia a la utilización de argumentos que, según dijo, sirven para justificar conflictos armados y acciones militares. Durante su intervención, enfatizó la necesidad de evitar la desinformación en contextos de guerra.

En el ámbito regional, Lula reiteró sus críticas a acciones de Estados Unidos en América Latina, incluyendo operaciones en Venezuela y en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales ya había cuestionado en otros foros internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui