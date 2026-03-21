Trump da 48 horas a Irán para liberar el estrecho de Ormuz o atacará sus plantas eléctricas

Teherán, Irán.- El panorama internacional enfrenta una nueva escalada de tensión tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su perfil en Truth Social, el mandatario estadounidense fijó una postura firme frente a las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz, una zona de alto valor estratégico para el flujo de recursos energéticos a nivel global. El mensaje del mandatario establece un tiempo límite de 2 días para que las autoridades iraníes retiren cualquier bloqueo al tránsito marítimo.

En su comunicado, Trump fue contundente respecto a las posibles consecuencias de mantener el estado actual de las rutas navales. El presidente afirmó: "Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!". Esta advertencia sitúa a la red de energía iraní como el blanco de una posible acción armada si no se cumplen las demandas de Washington.

El estrecho de Ormuz, una franja de mar situada entre los territorios de Irán y Omán, representa un punto clave para la economía mundial. Los registros indican que por este paso circula aproximadamente una tercera parte del petróleo que se mueve por mar en todo el planeta. Por ello, cualquier alteración en la seguridad de la zona genera afectaciones notorias en los mercados financieros. Actualmente, el precio del barril de Brent ha superado la barrera de los 105 dólares, lo que representa un incremento de más del 50 por ciento en tan solo 30 días.

#Urgente | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que si Irán no reabre el estrecho de Ormuz a más tardar el lunes, su nación atacará sus centrales eléctricas.



El mensaje se dio a conocer a través de Truth Social. pic.twitter.com/qVHe20k3ek — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 22, 2026

Este endurecimiento de la postura estadounidense ocurre poco después de que un grupo de 22 países manifestara su preocupación por la situación en la región. Entre las naciones firmantes se encuentran miembros de la Unión Europea y estados del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Este bloque acusó a Teherán de aplicar un cierre de facto en la ruta, afectando la estabilidad del comercio. En su mensaje conjunto, los países denunciaron los ataques contra barcos mercantes e instalaciones de gas y petróleo, asegurando que "estamos listos para contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso seguro".

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos ha reportado que las fuerzas iraníes han visto disminuida su capacidad de asedio tras ataques aéreos realizados hace poco tiempo. A pesar del rigor del ultimátum, las autoridades en Teherán han mantenido silencio y no han emitido una respuesta pública ante la posibilidad de un ataque a su sistema eléctrico. Mientras se cumple este plazo establecido, la volatilidad de los precios energéticos continúa afectando a los consumidores globales.

Ya dijeron los iraníes no existe confianza ni diálogo con EE.UU



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Amenazas de Trump a Irán "si no abre completamente" el estrecho de Ormuz en 48 horas



Indicó que Washington "atacará y destruirá sus plantas de energía, comenzando por la más grande". pic.twitter.com/UhLtwSs3Tz — aapayés (@aapayes) March 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui