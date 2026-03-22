Boda termina en tragedia en EU: Piso con más de 100 invitados colapsa en New Hampshire

New Hampshire, Estados Unidos.- La tarde de este sábado 21 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Estados Unidos (EU), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en un recinto para eventos en Tamworth, New Hampshire, luego de que se reportara el colapso del piso durante una boda con más de 100 invitados. El siniestro dejó decenas de personas atrapadas y seis heridos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 21 de marzo, alrededor de las 16:30 horas, tiempo local, en un edificio conocido como Sap House, dentro del recinto Reserva de Chocorua, ubicado en Tamworth, una localidad de aproximadamente dos mil 800 habitantes, a unos 185 kilómetros al norte de Concord, cerca de la frontera con Maine.

Derrumbe en boda deja decenas atrapados en EU; investigan sobrecupo. Foto: Twitter

Información oficial reveló que en el lugar se encontraban cerca de 140 personas participando en el cortejo nupcial cuando el suelo comenzó a ceder. La estructura terminó por colapsar, generando una abertura de aproximadamente 20 por 20 pies (alrededor de seis por seis metros), por la cual al menos 70 personas cayeron directamente al sótano. El impacto dejó a varios asistentes atrapados bajo vigas y maquinaria agrícola que se encontraba almacenada en el nivel inferior del inmueble.

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, otros invitados y personal del lugar comenzaron a auxiliar a las víctimas. Utilizaron escaleras para ayudar a quienes habían caído y brindaron primeros auxilios a personas con lesiones leves. Al mismo tiempo, dieron aviso a las autoridades.

Reportan seis heridos; no hay víctimas mortales

Momentos más tarde, autoridades confirmaron que seis personas fueron trasladadas a hospitales de la zona con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Horas más tarde, se informó que al menos cuatro de ellas ya habían sido dadas de alta. A la fecha de publicación de esta nota, no se reportan personas fallecidas, aunque no se ha precisado cuántos asistentes fueron atendidos en el lugar ni la magnitud total de las lesiones.

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En tanto, la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de New Hampshire, en coordinación con el Departamento de Bomberos y Rescate de Tamworth, inició una investigación para determinar las causas del colapso. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el edificio podría haber estado por encima de su capacidad al momento del incidente, lo que habría comprometido la estructura. No obstante, serán las investigaciones lo que confirmen lo anterior.

Fuente: Tribuna del Yaqui