Irán responde a ultimátum de Trump: Amenaza con cerrar por COMPLETO el Estrecho de Ormuz

Teherán, Irán.- La Guerra en Medio Oriente podría alcanzar un nuevo nivel este domingo 22 de marzo de 2026. Luego de que el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, lanzara un ultimátum a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, la nación respondió: El Gobierno iraní aseguró que está dispuesto a cerrar por completo el paso marítimo y a tomar represalias contra intereses de EU y sus aliados en la región.

Es importante recordar que el estrecho de Ormuz se mantiene en el centro de la Guerra en Medio Oriente, iniciada el mes de febrero 2026. Por esta vía transita cerca del 20 por ciento del petróleo mundial, lo que lo convierte en un corredor estratégico para la economía global. El conflicto y la amenaza de su cierre ya ha impactado en los mercados, por ejemplo, el precio del barril de Brent alcanzó los 112.91 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.

El estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo, está en riesgo por la Guerra en Medio Oriente. Foto: Twitter

Irán advierte represalias si hay ataques

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfagari, detalló las posibles acciones si Washington decide atacar a Irán. Destacan el cierre total del estrecho de Ormuz hasta reconstruir instalaciones dañadas; también ataques contra infraestructura en Israel; acciones contra intereses de EU en la región y la destrucción de centrales eléctricas en países con presencia militar estadounidense.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que las amenazas externas "refuerzan la unidad" del país.

Estados Unidos mantiene presión contra Irán

Tras el ultimátum del presidente Donald Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que las fuerzas iraníes están "completamente debilitadas" y que todas las opciones siguen abiertas, incluyendo el despliegue de tropas. El funcionario dejó entrever que la estrategia de Washington puede combinar presión militar y posibles vías de negociación, sin descartar una escalada.

No obstante, el jefe de Estado estadounidense ha descartado la opción de negociar.

#Mundo | Boda termina en tragedia en EU: Piso con más de 100 invitados colapsa en New Hampshire uD83DuDC70uD83CuDFFB???uD83DuDC8D??https://t.co/hLulApQ8P2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 22, 2026

Aumentan víctimas y desplazados

El impacto humanitario continúa en aumento. En Irán, el Ministerio de Sanidad ha reportado al menos 210 niños muertos y mil 510 heridos desde el inicio de la guerra, mientras que una ONG eleva la cifra total de fallecidos a tres mil 230. Por otra parte, Líbano, se contabilizan más de mil muertos y cientos de miles de desplazados.

En Israel, los ataques han dejado 15 muertos, además de cuatro mujeres fallecidas en Cisjordania ocupada.

Fuente: Tribuna del Yaqui