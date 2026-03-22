Trump se lanza contra el Partido Demócrata: Asegura que es "el mayor enemigo" de EU; más que Irán

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, volvió a generar polémica. Este domingo, el mandatario y empresario republicano aseguró que el llamado "Partido Demócrata de izquierda radical" es el mayor enemigo de su país, incluso por encima de Irán, en medio de la escalada militar que mantiene su administración junto a Israel en Medio Oriente.

A través de su red social Truth Social, el jefe de Estado estadounidense calificó a sus opositores como "altamente incompetentes" y lanzó un mensaje directo tras referirse al debilitamiento de Irán en el conflicto que inició hace tres semanas y ha dejado miles de muertes en Oriente Medio. En su publicación, Trump fue directo:

Ahora con la muerte de Irán, el mayor enemigo que tiene América es el Partido Demócrata de Izquierda Radical. Gracias por su atención en este asunto".

Trump critica a demócratas tras conflicto con Irán. Foto: Twitter

Las declaraciones se dan en un contexto de tensión política interna en EU, donde el mandatario ha intensificado sus críticas hacia el Partido Demócrata, al que responsabiliza de decisiones que, según él, afectan la seguridad nacional.

Trump rechaza acuerdo con Irán en plena Guerra

En paralelo, Trump dejó claro que no está dispuesto a negociar con Irán, pese a que, según sus propias declaraciones, el país asiático buscaría un acuerdo tras las recientes ofensivas: "Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!", escribió en su misma red social.

El presidente también afirmó que las operaciones militares avanzan "semanas por delante de lo previsto", en referencia a la guerra iniciada el 28 de febrero, en la que EU e Israel participan contra Irán.

Trump también arremetió contra el diario The New York Times y su corresponsal en Washington, David Sanger, luego de que cuestionaran los resultados de la ofensiva: "Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa y, sin embargo, su insignificante analista dice que no he cumplido mis propios objetivos".

Las declaraciones de Trump también se dan luego de que el papa León XVI hiciera un llamado a una tregua y al diálogo en Medio Oriente. Sin embargo, el mandatario reiteró que no tiene intención de alcanzar un alto al fuego, lo que anticipa una posible prolongación del conflicto en la región.

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Golpe estratégico en el estrecho de Ormuz

En el plano militar, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que lograron debilitar la capacidad de Irán para amenazar la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, tras un ataque a un arsenal subterráneo ubicado en la costa del país. De acuerdo con el jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, la instalación era utilizada para almacenar misiles de crucero antibuque y otros equipos militares.

Fuente: Tribuna del Yaqui