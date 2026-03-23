Agentes del ICE son desplegados en aeropuertos de Nueva York por crisis operativa en la TSA

Nueva York, Estados Unidos.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron desplegados este lunes en los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y Newark, en Nueva York, para apoyar en tareas operativas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el personal asignado colaborará en funciones relacionadas con el control de pasajeros, con la expectativa de que reciba la capacitación correspondiente para dichas actividades.

La Autoridad Portuaria espera que todo el personal destinado a colaborar en las tareas de control de pasajeros reciba la formación adecuada y se centre en apoyar las operaciones de control", apuntó un portavoz de esa entidad en un comunicado.

El despliegue fue anunciado por Tom Homan, encargado de asuntos fronterizos de la Casa Blanca, quien explicó en una entrevista, que los agentes participarán en labores que no requieren conocimientos especializados, como la vigilancia de áreas dentro de los aeropuertos.

ICE agents run from the press inside JFK airport as they are deployed with no masks. pic.twitter.com/fkYLcKa0fU — Dean_Moses (@Dean_Moses) March 23, 2026

Medida

La medida se da tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual dependen la TSA y las agencias migratorias. Desde febrero, trabajadores de la TSA no han recibido salario, lo que ha derivado en ausencias laborales y afectaciones en la operación de filtros de seguridad en distintos aeropuertos del país, incluidos JFK y Newark.

Refuerzan seguridad en JFK y Newark con agentes del ICE

El Senado de Estados Unidos rechazó el pasado viernes, por quinta ocasión desde febrero, una propuesta para financiar el DHS, lo que ha prolongado la situación actual.

Por otro lado, el despliegue ocurre el mismo día en que se registró un accidente en el aeropuerto LaGuardia, en el distrito de Queens, donde un avión de Air Canada procedente de Montreal colisionó con un camión de bomberos en la pista.

Según los reportes preliminares, el incidente dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto, así como varias personas heridas entre pasajeros, tripulación y personal de emergencia.

Las autoridades informaron que el aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrado al menos hasta las 14:00 horas, tiempo local, mientras continúan las labores correspondientes tras el accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui