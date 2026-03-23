Ante CONFLICTO, Sheinbaum mantiene diálogo con EU y Cuba; confirma envío de ayuda a la isla

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 23 de marzo de 2026, la mandataria declaró que su Gobierno mantiene comunicación activa tanto con Estados Unidos (EU) como con autoridades Cuba, con el objetivo de contribuir a una salida pacífica al conflicto.

La mandataria reiteró que México apuesta por el diálogo como vía principal para evitar una escalada y reiteró su postura en favor de soluciones diplomáticas y multilaterales.

"Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria", indicó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el apoyo a Cuba y mencionó que este lunes sale una nueva embarcación. pic.twitter.com/rhQO4cwRRA — NMás (@nmas) March 23, 2026

México impulsa el diálogo entre Estados Unidos y Cuba

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, Sheinbaum Pardo explicó que su administración ha sostenido conversaciones con ambos gobiernos para facilitar mecanismos que ayuden a disminuir las tensiones. Según señaló, el objetivo es que México se mantenga como un actor presente en el escenario internacional, promoviendo acuerdos que eviten un conflicto mayor. En ese sentido, destacó que la prioridad es privilegiar el entendimiento entre las partes, en lugar de recurrir a medidas de fuerza.

La presidenta también consideró que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deben tener un papel más activo en la atención de la crisis, especialmente en el envío de ayuda humanitaria y en la búsqueda de soluciones.

Reiteró que su gobierno rechaza cualquier salida violenta al conflicto, al insistir en que la vía debe ser el diálogo y la cooperación internacional.

México envía ayuda humanitaria a Cuba

Como parte de estas acciones, Sheinbaum anunció que este mismo lunes partió un nuevo barco con ayuda humanitaria desde México hacia Cuba. En este contexto, declaró que su Gobierno continuará enviando insumos básicos a la isla, además de respaldar iniciativas civiles que también han emprendido envíos.

Explicó que algunas embarcaciones, como las que salen desde Progreso con destino a Matanzas, pueden tardar hasta tres días en completar el trayecto debido a sus características, por lo que se les brinda acompañamiento logístico y de seguridad.

Postura frente al bloqueo y envío de combustible

En esta misma intervención, de nueva cuenta, la mandataria expresó su rechazo a las restricciones que dificultan el envío de combustibles hacia Cuba, incluso cuando se trata de acuerdos comerciales o ayuda humanitaria. Indicó que su administración analiza alternativas para que estos suministros puedan llegar a la isla sin generar afectaciones económicas para México por parte de EU.

Sheinbaum también mencionó que el gobierno cubano ha planteado recientemente una posible apertura económica, lo que podría representar oportunidades para la inversión extranjera. Ante este escenario, señaló que será necesario analizar los mecanismos que se propongan, con el fin de evaluar la participación de empresarios mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui