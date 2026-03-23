Washington D.C., Estados Unidos.- En un giro imprevisto dentro del actual conflicto en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes 23 de marzo de 2026 que Israel estará muy contento con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán. "Hablamos con Israel hace rato. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede", aseguró en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Mar-a-Lago.

Donald Trump había publicado en su red social Truth Social que detendría cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes después de realizar unas conversaciones productivas entre Estados e Irán. Con respecto a las dudas de si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respetaría los acuerdos entre Estados Unidos e Irán, Trump responde: "Creo que Israel estará muy contento con lo que tenemos".

Avanzan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán; Donald Trump cree que Israel estará muy contento con el acuerdo

Este lunes 23 de marzo de 2026, el presidente afirmó en diversas entrevistas a cadenas estadounidenses que las conversaciones con las autoridades iraníes habían resultado muy intensas y que mantenían la esperanza de que se pudiera llegar a un acuerdo importante. Aunque estas afirmaciones propiciaron un repunte de los futuros de las acciones estadounidenses y que bajara el precio del petróleo, sin embargo, medios estatales iraníes negaron la existencia de conversaciones directas o indirectas entre Washington y Teherán.

"No ha habido negociaciones ni las hay, y con este tipo de guerra psicológica ni el Estrecho de Ormuz volverá a su estado anterior a la guerra ni habrá paz en los mercados energéticos", informaron los medios iraníes citando a un funcionario anónimo que escribió en Telegram.

El ejército israelí, por su parte, no ha frenado sus ataques y ha anunciado una ofensiva a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán y otras zonas. También se ha atacado al puente Dallafa en el sur del Líbano; funcionarios israelíes aseguran, según The New York Times, que los ataques van dirigidos contra Hizbulá, aunque civiles libaneses han utilizado los puentes para escapar de los combates, en medio de los intensos bombardeos israelíes.

Trump dice que Israel estará “muy contento”con un alto el fuego en Irán.



Agrega que Irán llamó para negociar un acuerdo: “Ellos llamaron. Yo no llamé. Ellos llamaron”.



¿QUIÉN CREEN USTEDES QUE QUIERE SI O SI un ACUERDO? https://t.co/z1y2AZr8a6 — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) March 23, 2026

Hasta el momento, Israel no ha mencionado nada sobre las conversaciones para terminar la guerra. En las últimas declaraciones, Netanyahu confirmó que Irán estaba siendo diezmado y que ya no podía enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos. Además de negar que Israel haya arrastrado a Estados Unidos al conflicto.

Fuente: Tribuna del Yaqui