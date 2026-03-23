¿El fin de la Guerra en Medio Oriente? Trump frena ataque a Irán durante 5 días tras diálogo

Washington, Estados Unidos.- Este fin de semana, se anunció una escalada en la Guerra que se mantiene en Medio Oriente; no obstante, reportes más recientes señalan que el conflicto podría llegar a su final. Este lunes 23 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció una pausa temporal en los ataques militares que había amenazado contra la infraestructura energética de Irán.

La decisión del también empresario republicano llega luego de una serie de conversaciones entre Gobiernos de ambos países. De acuerdo con Trump, estas fueron "positivas y productivas", sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, el conflicto entre EU, Israel e Irán se mantiene activo y bajo constante presión internacional.

Trump pausa ataques a Irán durante 5 días. Foto: Truth Social

Trump ordena frenar ofensiva por cinco días

El anuncio fue realizado a través de su cuenta en Truth Social, donde el jefe de Estado estadounidense detalló que su gobierno ha sostenido negociaciones con el régimen iraní durante los últimos dos días. Como resultado de estos acercamientos, ordenó suspender durante cinco días cualquier ataque contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán, medida que estará sujeta al avance de las conversaciones en curso.

El mandatario señaló que las pláticas han sido "profundas, detalladas y constructivas", por lo que decidió instruir al Departamento de Guerra de Estados Unidos a poner en pausa la ofensiva militar prevista para esta semana.

Me complace informar que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", se lee en el mensaje de Trump.

Pese al anuncio de la pausa, Trump dejó claro que la suspensión de los ataques es temporal y depende del éxito de las negociaciones que continuarán a lo largo de esta semana. Hasta el momento, no se ha confirmado un acuerdo formal entre ambas naciones, por lo que el escenario sigue siendo incierto.

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El contexto: Ultimátum y amenazas recientes

La decisión ocurre después de que, el pasado sábado 21 de marzo, Trump emitiera un ultimátum de 48 horas a Irán para que retirara el bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético mundial. El mandatario advirtió que, de no cumplirse esta exigencia, EU lanzaría ataques dirigidos contra centrales eléctricas y otras instalaciones estratégicas del país asiático.

Un día después, reiteró su postura y endureció el discurso, al asegurar que, si Irán no accedía a sus condiciones, la respuesta militar sería contundente y enfocada en las principales instalaciones energéticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui