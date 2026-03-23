Golpe al narco en España: Cae red con metanfetamina; confirman un mexicano detenido

Madrid, España.- El nombre de México volvió a trascender a nivel internacional, y no por las mejores razones, sino por un nuevo golpe al crimen organizado que lo involucraría. Este lunes, un operativo coordinado entre autoridades españolas permitió desarticular una red de tráfico de drogas sintéticas en Europa, con el decomiso de 625 kilos de metanfetamina presuntamente procedente de México.

En estas acciones, se confirmó la detención de cinco personas, entre ellas un ciudadano mexicano identificado con el alias de 'El Notario'. Este aseguramiento representaría uno de los golpes más relevantes contra el trasiego de este tipo de sustancias en la región, debido al volumen incautado y al método utilizado para su traslado.

#OperacionesGC | Intervenidos 625 kg de metanfetamina en Madrid

uD83DuDCCD Contexto: Actuación conjunta en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Arganda del Rey.

uD83DuDC6EuD83CuDFFB??? Hechos: Equipos de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera localizaron un envío procedente de México… pic.twitter.com/Qe3oLLk2Fs — Guardia Civil (@guardiacivil) March 23, 2026

Operación 'Nucífera': Así ocurrió el decomiso

De acuerdo con información oficial de la Guardia Civil compartida este lunes 23 de marzo de 2026, el aseguramiento se realizó en la localidad de Arganda del Rey, en Madrid, como parte de la llamada operación 'Nucífera', el cual fue ejecutado en conjunto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, tras varias semanas de investigación y seguimiento.

Se detalló que la investigación inició el pasado 19 de febrero, cuando agentes detectaron un envío sospechoso procedente de México en el aeropuerto de Madrid. El cargamento consistía en 36 botes de aceite de coco, dentro de los cuales la metanfetamina estaba mezclada para evitar ser detectada en una primera inspección. Tras realizar análisis físicos y pruebas de laboratorio, el Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales confirmó que el contenido de los recipientes contenía sustancias estupefacientes.

A pesar de detectar la droga, los agentes permitieron que el envío continuara su ruta controlada, con el objetivo de identificar a todos los involucrados en la red. La mercancía fue trasladada hasta un punto de almacenamiento en Arganda del Rey, donde se implementaron dispositivos de vigilancia desde el 24 de febrero. Además, se monitorearon los domicilios relacionados con el destinatario final del cargamento y con la persona encargada de la logística, incluyendo pagos de impuestos, aranceles y almacenamiento.

#Mundo | ¿El fin de la Guerra en Medio Oriente? Trump (@DonaldTrump) frena ataque a Irán durante 5 días tras diálogo uD83CuDF0EuD83DuDDE3?https://t.co/iBXZBJu5ek — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 23, 2026

Tras varias semanas de seguimiento, las autoridades lograron detener a cinco personas vinculadas con el caso, incluido a 'El Notario'. Este, según las autoridades, tenía la función de supervisar que el traslado de la droga se realizara conforme a lo acordado. El sujeto fue detenido al momento de desembarcar de un vuelo con origen en México.

De las cinco personas arrestadas, cuatro ya fueron ingresadas a prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de la red criminal.

Fuente: Tribuna del Yaqui