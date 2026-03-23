Netanyahu dice que Trump ve posible un acuerdo con Irán; pero continuará con bombardeos

Tel Aviv Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comunicó este lunes que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la llamada, el mandatario norteamericano le planteó la alternativa de asegurar los propósitos militares del conflicto mediante un pacto negociado con Irán. De acuerdo con la información compartida por Netanyahu, el líder estadounidense valora el contexto actual.

A través de un mensaje en video, el jefe del gobierno israelí dejó claro que la disposición de Washington hacia la diplomacia no frena las acciones armadas en curso. Afirmó que las operaciones tácticas en territorios de Irán y Líbano continuarán. "Seguimos atacando a Irán y a Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el nuclear, y continuamos infligiendo daños graves a Hezbollah", puntualizó el primer ministro.

Al mismo tiempo, reafirmó su determinación al indicar que buscan "proteger nuestros intereses vitales bajo cualquier circunstancia". Las palabras de Netanyahu surgen poco después de que Trump ratificara el inicio de comunicaciones indirectas con emisarios iraníes, buscando una resolución dialogada. Según el mandatario estadounidense, los delegados Steve Witkoff y Jared Kushner hablaron con un alto cargo iraní, al cual calificó de "muy razonable" y "respetado", aclarando que no se trataba del líder supremo Mojtaba Khamenei.

Desde Teherán, el gobierno iraní reconoció la recepción de recados enviados por la administración estadounidense a través de intermediarios. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores descartó la existencia de mesas de trabajo activas y negó que se hayan dado pasos concretos hacia un tratado diplomático. El portavoz Esmaeil Baqaei aclaró que los acercamientos llegaron por medio de "países amigos2 y solo abordaban consultas sobre cómo detener el conflicto.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le trasladó en una llamada telefónica que ve factible la posibilidad de «lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán». pic.twitter.com/hZST5Xhc9d — Diario El Mundo (@ElMundoSV) March 23, 2026

Cierre del estrecho de Ormuz

La postura de la Casa Blanca se enmarca en un escenario de alta exigencia, marcado por el plazo fijado por Trump a Teherán para reabrir el tránsito marítimo del estrecho de Ormuz. Estados Unidos condicionó el cese de los ataques a las centrales eléctricas iraníes a la reanudación del tráfico comercial en un lapso de 48 horas. Horas antes, el presidente estadounidense decidió suspender temporalmente los bombardeos sobre las plantas energéticas de Irán, buscando generar un espacio de diálogo.

Frente a estos movimientos, el régimen iraní lanzó una advertencia clara, señalando que cualquier agresión a sus centros de energía eléctrica tendrá como respuesta el cierre total de Ormuz, además de acciones de respuesta contra infraestructuras dentro de Israel y naciones aliadas de Washington.

Fuente: Tribuna del Yaqui