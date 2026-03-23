¿Qué pasó en Nueva York? Fuerte SINIESTRO en Aeropuerto LaGuardia deja dos víctimas mortales

Nueva York, Estados Unidos.- La noche de este domingo 22 de marzo de 2026, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Estados Unidos (EU) desplegaron un amplio operativo de emergencia en el Aeropuerto Internacional LaGuardia, ubicado en Queens, Nueva York, luego de que se registrara un fuerte accidente: Un avión comercial y un vehículo de rescate chocaron en plena pista. Este hecho dejó dos personas sin vida y decenas de lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de domingo 22 de marzo de 2026, alrededor de las 23:40 horas (tiempo local), en una de las pistas del aeropuerto, cuando una aeronave tipo CRJ-900 operada por Air Canada Express aterrizaba tras cubrir la ruta desde Montreal. Durante la maniobra, el avión colisionó con un camión de bomberos perteneciente a la Autoridad Portuaria, el cual cruzaba la pista para atender un incidente distinto relacionado con otro vuelo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

VIDEO | Un avión de Air Canada chocó la noche del domingo con un camión de bomberos durante su aterrizaje en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. A bordo viajaban 72 pasajeros y 4 tripulantes. pic.twitter.com/VZN0ekLFEI — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 23, 2026

El impacto, que se habría producido a una velocidad aproximada de 39 kilómetros por hora, provocó daños severos en la parte frontal de la aeronave, que quedó visiblemente destruida, mientras el vehículo de emergencia terminó volcado a un costado.

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron cuerpos de seguridad, bomberos y personal médico. Momentos después, las autoridades confirmaron la muerte de dos integrantes de la tripulación: el piloto y el copiloto, ambos con base en Canadá. Asimismo, señalaron que al menos 41 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona; de ellas, 32 ya habían sido dadas de alta horas después del accidente. En tanto, los dos agentes que viajaban en el camión de bomberos resultaron heridos, pero se reportan estables.

Se confirmó que en el avión viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, quienes fueron evacuados mediante salidas de emergencia con apoyo de escaleras.

Suspensión de vuelos y caos en el aeropuerto

Tras el choque, la Administración Federal de Aviación determinó suspender todos los vuelos con origen y destino en LaGuardia hasta las 14:00 horas de este lunes. La medida provocó afectaciones en cadena, con al menos 18 vuelos desviados hacia otros aeropuertos, principalmente al John F. Kennedy y Newark Liberty, mientras otros regresaron a su punto de origen. Además, autoridades locales cerraron accesos viales al aeropuerto y recomendaron evitar la zona debido a las labores de emergencia.

Horas después, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo especializado para investigar el accidente y determinar la secuencia de eventos que llevó a la colisión. De acuerdo con audios de control aéreo, momentos antes del impacto se había autorizado el cruce del vehículo en la pista, seguido de intentos por detenerlo al percatarse de la cercanía de la aeronave.

uD83DuDEA8#BREAKING ?? | Lamentable colisión entre un avión CRJ-900 de Air Canadá uD83CuDDE8uD83CuDDE6 y un camión de bomberos uD83DuDE92 en el aeropuerto de #LaGuardia, Nueva York uD83DuDDFD.



Según los primeros informes, en el avión viajaban 72 pasajeros y 4 tripulantes; hay al menos dos fallecidos (piloto y copiloto)… pic.twitter.com/pG8BWYNxbU — PERIÓDICO SupreMo uD83DuDD34 (@Diario_Supremo) March 23, 2026

Las autoridades señalaron que el aeropuerto permanecerá cerrado parcialmente mientras continúan las labores periciales y se garantiza la seguridad de las operaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui