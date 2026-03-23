Suman ocho muertos por accidente de avión militar Hércules C-130 en Colombia

Putumayo, Colombia.- La aeronave fabricada en Estados Unidos Hércules C-130 se accidentó en Puerto Leguízamo, Colombia, cerca de la frontera con Ecuador; aún se desconoce la causa del accidente. Sin embargo, en esa zona operan grupos rebeldes y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. La gobernación de Putumayo, departamento donde aconteció el accidente, cifró en pcho muertos y 83 heridos. "El aeropuerto es pequeño y hay grandes dificultades para la evacuación de las víctimas", dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, a través de un video compartido en Facebook.

En algunas imágenes de la AFP se captan los restos de avión envueltos en llamas y humo, en medio del tiempo de la vegetación. Campesinos de la zona dijeron que escucharon un estruendo. "Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca de mi parcela", mencionó el campesino Noé Mota.

Suman 8 muertos por accidente de avión militar Hércules C-130 en Colombia

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de caer. El presidente comunicó por medio de su cuenta en X: "Fue un accidente horroroso" y afirmó la necesidad de actualizar la flota militar, sin decir específicamente si eso tiene relación con las causas del accidente.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los carteles que operan en zona fronteriza, donde se han registrado fuertes actividades militares, además de bombardeos en las últimas semanas. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha expresado su pesar después de lo acontecido. "Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", publicó en su red social; X; además, comunicó que las causas del accidente aún no se han confirmado.

Este es el segundo accidente de un Hércules C-130 en Sudamérica en menos de un mes, ya que un avión de carga militar boliviano, el cual transportaba billetes bancarios, se estrelló cerca de La Paz el 27 de febrero y dejó al menos 24 muertos.

Al menos ocho muertos y 83 heridos dejó el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en el suroeste de #Colombia, informó el gobernador del departamento de Putumayo, Jhon Gabriel Molina.



"Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en… pic.twitter.com/Ef4C5pMCCU — David de la Paz ?? (@daviddelapaz) March 23, 2026

Siendo un avión de turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin, el Hércules C-130 es conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas; es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde personas hasta vehículos.

Fuente: Tribuna del Yaqui