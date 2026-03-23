Trump dice que busca "una Delcy Rodríguez" para Irán y asegura que negocia con un líder iraní respetado

Washington, Estados Unidos.- Este lunes 23 de marzo de 2026 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso como ejemplo a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pues tiene la esperanza de encontrar a una figura semejante para que lidere Irán, porque como te hemos mantenido informado en TRIBUNA el mandatario estadounidense se encuentra negociando con Teherán para ponerle fin a la guerra.

En un encuentro con la prensa en el aeropuerto de Mar-a-Lago, en Florida, donde estuvo el fin de semana, dijo que Irán está viviendo "un cambio de régimen". Además, recordemos que en estos días el republicano se ha mantenido un poco más calmado con respecto al conflicto en Medio Oriente; sin embargo, aquí estaremos al pendiente de cualquier cambio o novedad que reporten las partes involucradas, como Israel.

"Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí. Nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán", aseveró Trump. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo la identidad de la persona con la que supuestamente ha estado negociando y solo se sabe que se trata de un político "respetado".

Delcy Rodríguez

Es importante dejar en claro que no es el líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Ali Jamenei, quien precisamente no ha aparecido en el ojo público desde antes de que estallaran los bombardeos el pasado 28 de febrero de 2026, algo que mantiene al resto del mundo en ascuas y ha generado diversos rumores, pues incluso surgieron versiones de que resultó herido en el ataque donde murió su padre.

#Tendencias | Hollywood de luto: Muere Valerie Perrine (@TheValPerrine), actriz de 'Superman', a los 81 años; padecía Parkinson uD83DuDD4A?https://t.co/P7AcBi6wCI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 23, 2026

"(Estamos en contacto) con una persona de alto rango. No lo olviden: hemos aniquilado la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder. Ya saben, es un poco difícil, lo han aniquilado, los hemos aniquilado a todos", afirmó el empresario neoyorquino que representa al Poder Ejecutivo desde enero de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui