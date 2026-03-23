Un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella; transporta militares

Putumayo, Colombia.- El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó este lunes 23 de marzo de 2026 unos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, notificó el ministro de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

La Fuerza Aérea informó por medio de sus canales el accidente de la aeronave, un avión que transporta militares de gran capacidad. Alrededor de 110 tripulantes. "Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militantes", mencionó el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, para el medio Caracol Televisión, además de confirmar que algunos soldados ya fueron rescatados de entre los restos de la aeronave.

El Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que transporta militares se estrella en Colombia

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informa que, por su parte, voluntarios de la organización, en conjunto con otras organizaciones de apoyo, se han desplazado y brindan ayuda ante la emergencia. Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó la situación y ha comunicado en su cuenta: X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Durante el comunicado se informó que las Fuerzas Militares de Colombia se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Sin embargo, minutos después del primer comunicado, se reportó que el avión accidentado contaba con 125 tripulantes a bordo, de los cuales 48 sobrevivieron.

Un avión Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipita tras despegar en Puerto Leguízamo en Putumayo con 110 ocupantes.



pic.twitter.com/RTRrTA6PRi — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 23, 2026

La cifra indica que al menos 77 personas habrían perdido la vida, aunque las autoridades colombianas no han confirmado el balance de las víctimas. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular videos donde se muestra una columna de humo negro, elevándose sobre una zona arbolada, junto a personas que corrieron en las inmediaciones del lugar del impacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui