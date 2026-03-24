Corina Machado asegura que el Chavismo está "herido" y se desmantela gracias a Donald Trump

Houston, Estados Unidos.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció una entrevista desde Estados Unidos donde delineó los cambios políticos actuales en su nación. Durante su conversación, indicó que la administración encabezada por Delcy Rodríguez en Caracas experimenta un proceso de desarticulación progresiva, motivado por las órdenes del presidente Donald Trump.

En sus declaraciones textuales, la dirigente opositora precisó la situación del sistema gobernante de Venezuela: "El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha".

Sobre su situación en el extranjero y su futuro, Machado dejó clara su intención de volver a su tierra natal una vez concluyan sus labores internacionales. Al respecto, señaló lo siguiente: "Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo. Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días, lo aseguro".

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDEA Maria Corina Machado at CERAWEEK in Houston



"A new era has begun in Venezuela"



"Venezuela realistically can produce 5M barrels per day"



"It will need 150B in investments in 10 years"



"It's a long commitment that the companies in this room are built to make" pic.twitter.com/4gDfjY5jOv — uD83CuDDFBuD83CuDDEA Venezuela Insider uD83CuDDFBuD83CuDDEA (@Andresevd) March 25, 2026

Actualmente, la política se encuentra en Houston, Texas, participando en la cumbre energética CERAWeek. Desde este escenario mundial, promueve oportunidades para atraer capitales foráneos hacia Venezuela, aprovechando las transformaciones económicas profundas que atraviesa la región sudamericana. Sobre el potencial energético, Machado habló de los amplios recursos de su país:

Tenemos años tratando de convencer al mundo de las realidades. Las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción".

En este sentido, esbozó un proyecto de transformación profunda para la industria de los hidrocarburos. La propuesta contempla una apertura total del sector petrolero hacia el capital privado. Bajo este modelo, el Estado dejaría de ser el operador directo y asumiría roles de ente regulador y promotor de la inversión foránea, una estrategia del todo novedosa en la historia económica de la nación sudamericana.

Por otra parte, abordó la hoja de ruta trazada por Donald Trump y Marco Rubio, quien ejerce como secretario de Estado. Este plan establece el desarrollo de tres etapas que no exigen una secuencia estricta, pero que tienen como destino final la convocatoria de elecciones presidenciales libres y la consolidación de nuevas autoridades con plena legitimidad democrática.

La líder María Corina Machado (@MariaCorinaYA) dijo en su exposición en CeraWeek:



"Venezuela tiene un potencial energético ilimitado. Venezuela se convertirá en una fuerza motriz en el futuro energético global" #CERAWeek



Junto a nuestro #BravoPueblo recuperaremos el sector… pic.twitter.com/mFT2SLmnKg — Bonyuet (@DBonyuet) March 25, 2026

Para finalizar, Machado admitió mantener un diálogo continuo con el mandatario norteamericano. Al referirse a estas comunicaciones, expresó: "Sí, he vuelto a hablar con el presidente. Pero desde luego el contenido de nuestras conversaciones es privado. Evidentemente conversamos de todos los temas que afectan a Venezuela".

Fuente: Tribuna del Yaqui