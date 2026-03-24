La Habana, Cuba.- El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció este martes las expresiones de apoyo internacional hacia Cuba, tras la llegada a La Habana de un grupo de activistas procedentes de distintos países.

A través de su canal de Telegram, el mandatario señaló que "los amigos que hoy se levantan por Cuba y extienden mano y corazón" están acompañando al país, y añadió que en la isla los reciben "con gratitud profunda". Según indicó, cerca de 30 personas provenientes de once naciones viajaron desde México para integrarse al denominado 'Convoy Nuestra América'.

Díaz-Canel agradece a "los amigos que se levantan por Cuba" por la solidaridad con la Isla

El presidente también informó que la embarcación utilizada en la travesía fue nombrada 'Granma 2.0', en referencia al yate Granma, conocido por su papel en el proceso revolucionario cubano encabezado por Fidel Castro en 1956.

Arriba a La Habana el 'Convoy Nuestra América'

Iniciativa

El 'Convoy Nuestra América' es una iniciativa organizada por colectivos internacionales que han promovido acciones de acompañamiento hacia Cuba en los últimos años. De acuerdo con sus organizadores, el objetivo es trasladar ayuda y expresar solidaridad con la isla.

La llegada del convoy se realiza en tiempos de crisis en Cuba, ya que enfrenta dificultades económicas, incluyendo escasez de productos básicos y limitaciones en el suministro energético. El gobierno cubano ha atribuido parte de esta situación al embargo económico impuesto por Estados Unidos, vigente desde hace décadas.

Diversos actores internacionales y analistas también han señalado que el desempeño económico interno y otros factores estructurales inciden en la situación actual del país.

La embarcación arribó a La Habana como parte de este recorrido, sumándose a otras expresiones de apoyo organizadas desde distintos países.

Fuente: Tribuna del Yaqui