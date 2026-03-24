Donald Trump amplía visas agrícolas, pero recorta hasta 32% los sueldos de trabajadores extranjeros

Washington, Estados Unidos.- Un reciente estudio del Economic Policy Institute revela que las nuevas medidas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectarán a 150,000 trabajadores agrícolas extranjeros con visas temporales H-2A. Sin embargo, la información retomada por Forbes indica que estas mismas políticas provocaron la reducción de sus salarios hasta en un 32 por ciento.

De hecho, el director de investigación sobre leyes y política de inmigración del instituto, Daniel Costa, señaló que todo parte de los cambios en la metodología que utiliza el Departamento del Trabajo para calcular los sueldos de los empleados, de los cuales el 90 por ciento son mexicanos. De esta forma, se prevé un impacto significativo en los salarios de aproximadamente el nueve por ciento de quienes laboran en el sector agrícola.

Cada trabajador agrícola podría perder entre 4,400 y 5,400 millones de dólares anuales en ingresos, mientras que, en la práctica, según el estudio, los extranjeros vieron reflejada la reducción en sus salarios, que pasaron a cobrar entre tres y siete dólares por hora debido a las nuevas normas. Otro aspecto relevante es que actualmente los empleadores deducen hasta un 30 por ciento del sueldo de los trabajadores por concepto de alojamiento, que anteriormente era subsidiado.

Los salarios se reducirán

En cuanto a la política, el funcionario explicó que esta decisión responde a que Trump planea deportar a un número importante de personas, por lo que buscan apoyar a los propietarios de granjas ante la crisis que podrían enfrentar por la escasez de empleados. Por ello, se espera que el número de trabajadores temporales con visa H-2A aumente un 35 por ciento, pasando de 380,000 a al menos 515,000 hacia 2034.

#Política | Precios en México, al alza: Inflación acelera a 4.63% en marzo y pega a alimentos uD83DuDCC8uD83CuDF7D?https://t.co/xQgUhugQS7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

En el mismo estudio se expone que casi tres de cada cuatro trabajadores son hispanos (73 por ciento) y que dos tercios del total son inmigrantes, de los cuales el 47 por ciento carece de documentación. Entre las críticas se encuentran las de la Unión de Campesinos (UFW) y la Fundación UFW, quienes consideran injusto el recorte salarial y además expresaron su preocupación por el notable crecimiento del programa H-2A.

Fuente: Tribuna del Yaqui