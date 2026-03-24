En medio de la crisis, llega a Cuba ayuda humanitaria del convoy 'Nuestra América' que partió desde México

La Habana, Cuba.- Este martes 24 de marzo de 2026 llegó a tierra cubana el primer barco de una flotilla que transporta suministros médicos, alimentos y paneles solares, para ayudar a la isla mientras un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos empeora su crisis energética.

Tras luchar con vientos fuertes, corrientes y una molesta batería, el barco camaronero 'Maguro' atracó en La Habana con tres días de retraso respecto a lo previsto.

Al acercarse a las costas de La Habana, los activistas subieron al techo del barco, al que rebautizaron como 'Granma 2.0' en memoria del yate utilizado por guerrilleros de Fidel Castro para iniciar su revolución en 1956.

Con la insignia Let Cuba live (Dejen vivir a Cuba) arribaron a la costa, mientras los habitantes coreaban desde el muelle "¡Cuba sí! ¡Bloqueo, no!".

Ojalá todo el mundo se uniera, incluso los cubanos en el extranjero, y vinieran a hacer lo mismo, porque es el pueblo el que está sufriendo", dijo Amado Rodríguez, un chofer de 59 años que paseaba por la bahía de La Habana.

Los primeros cargamentos llegaron la semana pasada vía aérea desde Europa, América Latina y Estados Unidos como parte de una misión aérea y marítima, bautizada 'Convoy Nuestra América'; buscan llevar cerca de 50 toneladas de ayuda a Cuba. Se espera que otras dos flotillas lleguen a la costa entre el martes y el miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui