Gobierno de Chile retira apoyo a Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Santiago, Chile.- Bajo la administración de José Antonio Kast, el nuevo gobierno ultraderechista de Chile reritó este martes el apoyo a la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.

Fue en el gobierno del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026) que la exmandataria había sido postulada, en conjunto a los gobiernos de México y Brasil. Aunque Bachelet no cuente con el apoyo de Chile, la exgobernante puede seguir con su candidatura, debido al respaldo de las dos potencias latinoamericanas.

Con el Partido Socialista Bachelet, pediatra de 74 años, ha sido la única mujer en llegar a la presidencia en Chile durante los periodos de 2006-2010 y 2014-2018.

La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", dijo Bachelet en un comunicado.

Michelle Bachelet es una de las candidatas más fuertes para sustituir a Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo al frente de la ONU el 31 de diciembre de 2026.

La chilena ya tiene experiencia bajo altos cargos en el organismo internacional. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres de 2010 a 2013; también tuvo el puesto de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2018 a 2022.

Al concluir mi mandato como Alta Comisionada, insto a todos -Estados, empresas, sociedad civil- a que apoyen a las innumerables personas de todo el mundo que luchan por los DDHH.

Nos protegen. Tenemos el deber de protegerlos.

Pueden seguir contando con el apoyo de @UNHumanRights. pic.twitter.com/n5Ktf8h6cD — Michelle Bachelet (@mbachelet) August 31, 2022

Fuente: Tribuna del Yaqui