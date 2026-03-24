"Hasta la victoria total": Irán rechaza acuerdo con Trump y promete mantener las hostilidades

Teherán, Irán.- El comandante y mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, comunicó este martes a través de la televisión de Irán que sus tropas mantendrán su despliegue armado "hasta la victoria total". Este pronunciamiento ocurre durante el día 25 de las hostilidades originadas por las operaciones conjuntas ejecutadas por Estados Unidos e Israel en el territorio de la República Islámica. En su mensaje, Aliabadi describió al ejército de su país como "orgulloso, victorioso y firme en la defensa de la integridad de Irán".

Aunque el alto mando militar omitió detallar las condiciones para considerar terminado el conflicto, cadenas informativas como Al Jazeera interpretaron el mensaje como una postura firme frente a posibles rondas de diálogo con el gobierno de Washington. Durante la transmisión, se tildó a Estados Unidos como una nación "hueca", asegurando además que la administración de Donald Trump se encuentra buscando el apoyo de otras naciones para retirarse de un escenario bélico que ya supera su capacidad de control.

Este cruce de declaraciones se desarrolla en una etapa de alta tensión diplomática internacional. Recientemente, Donald Trump decidió ampliar por 5 días el ultimátum dirigido a Teherán para reabrir el paso de embarcaciones en el estrecho de Ormuz. El mandatario estadounidense había asegurado que ambos gobiernos lograron "importantes puntos de acuerdo" y estableció el 9 de abril como la fecha para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, las autoridades de la República Islámica negaron rotundamente estas afirmaciones.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, utilizó la plataforma X para aclarar la situación, escribiendo: "No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos". En su mensaje, el legislador agregó que "se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros". Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán admitieron que recibieron mensajes enviados por países aliados, los cuales transmitían la intención de Washington de abrir el diálogo.

Irán rechaza negociaciones con EE. UU. y promete seguir la guerra hasta la victoria total. El general Abdollahi Aliabadi desafió el plan de paz de Donald Trump tras el nombramiento de Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo jefe de Seguridad Nacional. pic.twitter.com/XBoA2muus5 — ÚLTIMA HORA ECUADOR (@UltimaHoraEC_) March 25, 2026

No obstante, reiteraron que ningún encuentro se ha materializado. En paralelo, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ratificó que las operaciones aéreas contra objetivos militares iraníes han continuado sin interrupción, a pesar de los anuncios de Trump. La separación entre blancos energéticos y zonas militares fue el criterio utilizado por Washington, dejando a las bases castrenses fuera de la pausa de ataques sugerida.

Nuevo secretario de seguridad

Frente a este complejo panorama, el gobierno de Teherán informó sobre la designación de Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Este organismo funciona como el principal ente coordinador de las políticas de defensa, inteligencia y relaciones exteriores del país. Zolghadr, un veterano militar integrante de la Guardia Revolucionaria Islámica, asume el cargo en reemplazo de Ali Larijani, quien perdió la vida la semana pasada a causa de un ataque aéreo israelí.

Mehdi Tabatabaei, director adjunto de comunicaciones de la presidencia, confirmó la decisión, indicando que el nombramiento recibió la aprobación del líder supremo Mojtaba Khamenei y fue establecido por decreto firmado por el presidente Masoud Pezeshkian.

JUST IN: uD83CuDDEEuD83CuDDF7 Iran names Mohammad Bagher Zolghadr as Supreme National Security Council secretary, replacing Ali Larijani. pic.twitter.com/tyvaliAUbT — Whale Insider (@WhaleInsider) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui