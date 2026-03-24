Washington, Estados Unidos.- Este lunes 23 de marzo de 2026, el Senado de Estados Unidos (EU) confirmó a Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente Donald Trump; este cargo lo asume en un momento especialmente delicado con el cierre parcial del gobierno aún sin resolverse y desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre la política migratoria.

La votación se resolvió con 54 votos a favor y 45 en contra, en una decisión que dividió a ambos partidos. Mientras el republicano Rand Paul votó en contra, los demócratas John Fetterman y Martin Heinrich respaldaron la designación. El nuevo secretario pone fin a una carrera de trece años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador clave entre ambas cámaras para aprobar el plan fiscal de Trump en 2025.

Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad Nacional de EU en sustitución de Kristi Noem

La fiscal general, Pam Bondi, tomó juramento a Mullin durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca presidido por Trump un día después de que el Senado lo ratificara para el cargo. "No me importa de qué color político sea tu estado. No me importa si son rojos (republicanos) o azules (demócratas). Al final, mi trabajo es ser secretario de Seguridad Nacional y proteger a todos por igual, y lo haremos", declaró Mullin tras asumir el puesto.

El nuevo secretario le prometió a Trump no defraudarlo, afirmando que nadie trabajará más que él; asimismo, recordó que, tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, muchos empleados llevan más de 30 días trabajando sin percibir su sueldo, lo que demuestra su dedicación a la hora de proteger la patria; por ello, no descansará y estará trabajando arduamente día con día.

Sin embargo, en su nominación, hubo diversos cuestionamientos; el senador Rand Paul lo acusó de tener problemas de temperamento, recordando episodios en los que Mullin confrontó a otros políticos e incluso a testigos durante audiencias, así como también enfrentó señalamientos por comentarios relacionados con su experiencia militar, a lo que él mencionó que era un malentendido.

Mullin aseguró que su gestión será distinta a la de su antecesora y prometió mayor apertura hacia el Congreso. Incluso, dijo que mantendrá comunicación directa con legisladores y reconoció la necesidad de atender críticas sobre la falta de respuesta del Gobierno Federal; Kristi Noem fue cesada a principios del mes de marzo por encabezar una política migratoria dura que derivó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.

uD83DuDEA8El senador Markwayne Mullin juró como Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en reemplazo de Kristi Noem. uD83DuDC47uD83CuDFFCpic.twitter.com/i9c1YmkP90 — Azucena Uresti (@azucenau) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui