Seis andanadas de misiles iraníes golpean Tel Aviv, causando daños severos en edificios y vehículos

Tel Aviv, Israel.- La madrugada de este martes 24 de marzo de 2026 Irán lanzó hasta seis andanadas de misiles contra Israel, al menos eso reportó el Ejército israelí. Sin embargo, pese a la magnitud del ataque, no se reportan heridos de gravedad y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Magen David Adom estima solo seis víctimas. Lo que sí se confirmó fueron daños en infraestructura e incendios.

De acuerdo con medios locales, las afectaciones van desde vehículos quemados en Tel Aviv. Además, previamente los bomberos registraron dos incendios derivados de la caída de metralla en la ciudad de Rosh HaAyin y en la localidad de Netanya, así como en un área abierta, algo que ocurrió por el bombardeo, uno de tantos que han dejado consecuencias desde que todo comenzó el 28 de febrero de 2026.

"Llegamos al lugar y vimos un gran cráter, daños en edificios y coches en llamas. Inmediatamente comenzamos las labores de extinción y las búsquedas en los edificios para rescatar a personas atrapadas", dice un comunicado que compartió hace un par de horas el subcomandante de Bomberos, Ilan Russo, quien explicó que tras los impactos los equipos de emergencia tuvieron que trabajar de manera inmediata en varias zonas afectadas.

Irán atacó a Israel

Medios como Infobae aseguran que los múltiples ataques obligaron a que se movilizaran los elementos de seguridad al sur, norte y centro de Israel; incluso muchos ciudadanos tuvieron que refugiarse. Uno de los heridos se registró en el suburbio haifense de Nesher, pues una munición de racimo dañó una vivienda y una persona resultó con lesiones menores, mientras que el otro caso ocurrió en el norte del país, cuando alguien pisó un fragmento de misil.

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Recordemos que el lunes 23 de marzo de 2026 el presidente de Estados Unidos dijo que están negociando con un funcionario iraní para terminar con esta guerra en Medio Oriente. Como respuesta, Irán comentó que no han conversado con el republicano; su embajada en Sudáfrica subió una imagen a X (antes Twitter) de un falso volante para niño en el asiento del copiloto, una forma de burlarse de cuando Trump aseguró que podría controlar la vía marítima del estrecho de Ormuz junto al líder supremo de Irán.

Fuente: Tribuna del Yaqui