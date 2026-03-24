SINIESTRO de avión militar en Colombia: Número de MUERTOS sube a 66, confirman autoridades

Bogotá, Colombia.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este lunes 23 de marzo de 2026 un avión militar tipo Hércules protagonizó un fuerte accidente en América Latina: se desplomó en el sur de Colombia. En un inicio, se reportó que este siniestro dejó al menos 10 víctimas mortales, además de decenas de heridos; no obstante, horas después se confirmó que el número de personas muertas subió a 66.

¿Qué pasó con el avión militar en Colombia?

El accidente ocurrió la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, cuando una aeronave Lockheed C-130 Hércules se precipitó a tierra poco después de despegar desde Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, una zona cercana a las fronteras con Perú y Ecuador. De acuerdo con reportes oficiales, el avión transportaba a 128 personas (entre tripulación y elementos de las fuerzas armadas) y cayó durante la fase de ascenso, a pocos kilómetros del aeropuerto, tras perder altitud de manera repentina.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

El impacto provocó un incendio que consumió gran parte de la aeronave en una zona selvática de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate.

Las autoridades confirmaron un saldo de 66 personas fallecidas, entre ellas:

58 soldados del Ejército

Seis integrantes de la Fuerza Aérea

Dos policías

Además, se reportan decenas de heridos, varios de ellos de gravedad, y al menos cuatro personas desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona.

Es importante señalar que el accidente ocurrió en una región estratégica donde operan grupos rebeldes y redes del narcotráfico, con presencia de cultivos de coca y constante actividad militar; esto ha hecho que circulen versiones sobre un presunto ataque contra la aeronave, sin embargo, las autoridades han legado lo anterior.

Aún hay militares desaparecidos tras el siniestro. Foto: Twitter

No hay indicios de ataque: Defensa

Horas después del siniestro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que hasta el momento no existen indicios de un ataque por parte de grupos armados ilegales. Explicó que las detonaciones escuchadas en videos que circulan en redes sociales corresponden a la explosión de municiones que eran transportadas por los militares y que reaccionaron al incendio tras el impacto. Apuntó que las causas del accidente aún no han sido determinadas y se mantiene abierta una investigación oficial.

Por otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó el hecho como un "accidente horroroso" y lamentó la pérdida de vidas. Además, señaló la necesidad de modernizar la flota militar, al considerar que este tipo de tragedias evidencian rezagos en el equipamiento de las fuerzas armadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui