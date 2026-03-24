Uranio, misiles y rutas marítimas: Trump envía a Irán plan de 15 puntos para detener la guerra

Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump envió a la República Islámica de Irán una propuesta estructurada en 15 puntos con la intención de detener las hostilidades en Medio Oriente. Dos fuentes con conocimiento directo de los movimientos diplomáticos aseguraron que esta acción responde al interés de la actual administración estadounidense por hallar una salida a la guerra, motivado en gran medida por las repercusiones económicas que el conflicto genera a nivel global.

La entrega del documento lo hizo Pakistán como intermediario, sin embargo, existe incertidumbre sobre que el texto llegue a los líderes políticos iraníes. También se desconoce si el gobierno de Teherán consideraría esta iniciativa como una plataforma viable para iniciar conversaciones de paz. Asimismo, no se tiene certeza sobre la postura de Israel frente a esta propuesta de cese al fuego, considerando que dicha nación ejecuta actualmente una campaña de bombardeos sobre territorio iraní en conjunto con Estados Unidos.

A pesar de estas dudas, el envío del documento evidencia una intensificación en los movimientos de Washington para frenar una guerra que ya cumple 4 semanas. Durante este periodo, múltiples naciones han intervenido militarmente. Aunque no ha sido posible acceder a la versión completa del acuerdo redactado por Estados Unidos, las fuentes consultadas, que prefirieron no dar su identidad por la sensibilidad del tema, compartieron algunos detalles. Señalaron que el documento contempla soluciones en torno a los programas de misiles balísticos y el desarrollo nuclear iraní.

Oferta de paz.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8EEUU envió a uD83CuDDEEuD83CuDDF7Irán a través de uD83CuDDF5uD83CuDDF0Pakistán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según funcionarios citados por @nytimes sobre un intento de la Administración Trump de hallar una salida a un conflicto que sacude la economía global. pic.twitter.com/8MUfYMtNck — Embajada Abierta (@EmbajadaAbierta) March 24, 2026

Desde el pasado 28 de febrero, las fuerzas militares de Israel y Estados Unidos han concentrado sus ataques en destruir los sistemas de lanzamiento, las plantas de producción de misiles y las instalaciones atómicas de Irán. Los mandatarios de ambos países aliados han reiterado que buscan impedir que Teherán desarrolle o adquiera armamento nuclear. No obstante, las fuerzas iraníes mantienen sus ofensivas con proyectiles dirigidos hacia Israel y diversas naciones árabes. Además, conservan bajo su control un inventario de 440 kilos de uranio altamente enriquecido.

Otro aspecto abordado en la propuesta estadounidense es la seguridad en el tránsito marítimo. Desde el comienzo de la guerra, Irán mantiene bloqueado en la práctica el paso de embarcaciones occidentales a través del estrecho de Ormuz. Esta zona representa una ruta marítima estratégica para el acceso y salida del Golfo Pérsico. Dicho bloqueo ha provocado la interrupción del flujo mundial de petróleo y gas natural, lo que se ha traducido en un aumento considerable de los precios de los energéticos.

Decenas de buques quedan varados a ambos lados del estrecho de Ormuz tras su cierre por Irán, incluyendo app 20mil marineros. Algunos atacados x proyectiles.

± 3.200 buques permanecen atrapados en la zona del golfo Pérsico, lo que representa cerca del 4 % de la flota mundial. pic.twitter.com/NQ5Yru2TOI — Carlos Eduardo (@carlos_edddo) March 24, 2026

En el corto plazo, las señales apuntan a que los enfrentamientos armados continuarán. Diversos voceros israelíes han manifestado que proyectan que la guerra se prolongue por varias semanas más. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un comunicado donde admite las gestiones de paz, pero aclara que las acciones armadas continuarán: "Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la Operación Furia Épica continúa sin cesar para lograr los objetivos militares establecidos por el Comandante en Jefe y el Pentágono".

Fuente: Tribuna del Yaqui