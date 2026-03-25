Casa Blanca lanza ultimátum: Trump "desatará el infierno" si Irán no finaliza la guerra en Medio Oriente

Washington, Estados Unidos.- Este miércoles 25 de marzo de 2026, la Casa Blanca se pronunció con una advertencia a Irán, pues aseguran que, si Teherán no acepta un acuerdo para terminar con la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "desatará el infierno". De hecho, el pasado domingo, las autoridades iraníes confirmaron que "210 niños han muerto en la reciente guerra impuesta", aseveró el ministro de Salud, Mohamadreza Zafargandi.

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", puntualizó la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. Además, agregó que el republicano no solo amenaza sino que actúa: "El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo".

La funcionaria, quien quedó en el cargo que en la administración pasada ocupaba Karine Jean-Pierre, dejó en claro que las conversaciones entre ambos países son productivas y, al cuestionársele acerca de los ataques iraníes, respondió que el gobierno estadounidense está más que cerca de conseguir los objetivos de la Operación Furia Épica, en la que trabajan junto a Israel.

Karoline Leavitt

"Nuestros esfuerzos militares tienen cada día más éxito y continúan debilitando progresivamente la capacidad de Irán para asediar a los buques mercantes. Estamos muy cerca de cumplir los objetivos principales de la Operación Furia Épica", remarcó. Cabe resaltar que, precisamente el lunes 23 de marzo, Teherán negó por completo que estén negociando con Trump, pues previo a sus declaraciones, el mandatario federal había dicho que se comunicó con un funcionario iraní cuya identidad se reservó.

'President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again'



Karoline Leavitt adds: 'Their last miscalculation cost them their senior leadership, their navy, their air force and their air defence system'https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/eNjf8tSpYM — Sky News (@SkyNews) March 25, 2026

Acerca de la persona que todavía es un misterio, a Karoline Leavitt le preguntaron, pero no dio ninguna pista. Según varios medios de comunicación podría tratarse de Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní, pero hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay nada oficial, por lo que en TRIBUNA estaremos al pendiente de cómo avanza este conflicto que lleva semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui