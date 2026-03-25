De presidente de Venezuela a acusado: Esto es lo que enfrenta Nicolás Maduro en la corte de EU

Nueva York, Estados Unidos.- El nombre de Nicolás Maduro vuelve a ser tendencia este miércoles 25 de marzo de 2026 debido a que el expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, asistirán a la segunda audiencia del proceso judicial que afrontan en Estados Unidos (EU) el día de mañana, jueves 26 de marzo, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Si bien existen múltiples polémicas alrededor de Nicolás Maduro, aún persisten dudas sobre por qué el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ordenó e intervino en Venezuela para su detención. A continuación, en TRIBUNA te detallamos los cargos que enfrenta legalmente, con base en reportes oficiales

Conoce los cargos que enfrenta Maduro en EU. Foto: Twitter

¿Quién es Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro es un político venezolano que gobernó el país desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Durante su mandato, el cual fue interrumpido hasta el pasado mes de enero 2026 por el Gobierno de EU, Venezuela enfrentó una profunda crisis económica, política y social, además de sanciones internacionales y acusaciones de violaciones a derechos humanos.

Su Gobierno también ha sido señalado en múltiples ocasiones por presuntos vínculos con redes de narcotráfico, lo que derivó en investigaciones internacionales que hoy lo tienen en un tribunal estadounidense.

Así fue su detención en Venezuela

El 3 de enero de 2026 se documentó la caída de Nicolás Maduro. Durante la madrugada de ese día, fuerzas especiales de EU realizaron un operativo en la ciudad Caracas que culminó con la captura del presidente. El operativo incluyó inteligencia de alto nivel y un despliegue militar que permitió su extracción inmediata del país. Asimismo, se reportaron varios bombardeos que dejaron entre 75 y 80 fallecidos según estimaciones de medios internacionales como The Washington Post y The New York Times.

Ese mismo día, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York bajo custodia federal; desde entonces, permanece recluido en una prisión de Brooklyn, mientras enfrenta su proceso judicial. En redes sociales, se vitalizó una foto en la que se le ve con los ojos tapados rumbo a NY.

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro

La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Maduro de delitos graves relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Aquí los señalamientos:

Conspiración para narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína a EU

Posesión de armas de guerra (ametralladoras y artefactos destructivos)

(ametralladoras y artefactos destructivos) Conspiración para poseer esas armas

Según la acusación, estos delitos estarían ligados a operaciones para introducir droga en territorio estadounidense durante años.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Lee la edición completa en nuestro sitio uD83CuDF10: https://t.co/t1CFuoIhYc pic.twitter.com/AcK1WfuPFM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

¿Qué pasará con su caso?

Maduro ya se declaró "no culpable" y su defensa busca desestimar los cargos. Su próxima audiencia está programada para el 26 de marzo de 2026, en una batalla legal que podría extenderse por años debido a la gravedad de los delitos y el contexto político internacional.

Este proceso no solo definirá el futuro del exmandatario, sino que también podría sentar un precedente sobre cómo EU procesa a líderes extranjeros por delitos transnacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui