Declaran CULPABLES a Meta y YouTube por ADICCIÓN a redes sociales: Lo que debes saber del JUICIO

California, Estados Unidos.- Un fallo histórico podría cambiar las redes sociales de ahora en adelante. Este miércoles 25 de marzo de 2026, un jurado en Los Ángeles, California, declaró culpables a Meta (de Mark Zuckerberg) y YouTube (propiedad de Google) por los daños causados a una joven que desarrolló adicción a sus plataformas desde la infancia.

El veredicto ordena el pago de 3 millones de dólares (mdd) en daños compensatorios, aunque la cifra podría aumentar en una siguiente fase del juicio, donde se definirán posibles sanciones punitivas.

El jurado alcanzó esta decisión después de más de 40 horas de deliberación distribuidas en nueve días, concluyendo que ambas empresas (Meta y YouTube) actuaron con negligencia en el diseño y operación de sus plataformas. Según el dictamen, estas prácticas fueron un factor determinante en los daños sufridos por la demandante, identificada como KGM y conocida en el proceso como Kaley, quien actualmente tiene 20 años.

Un jurado encontró hoy a Meta culpable en todos los cargos por dañar a niños y permitir que adultos los acosaran.



Multa: $375M.



Respuesta del mercado: +5% en after-hours.



Esto nos dice algo importante:



Las empresas solo cambian cuando el costo de no hacerlo supera el costo de… pic.twitter.com/BsKkeNOApY — Juan Osorio (@JuanOsorio40741) March 25, 2026

¿Cómo inició el caso?

Durante el juicio, la joven relató que comenzó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los nueve, pasando gran parte del día conectada a estas plataformas. De acuerdo con su testimonio, este uso intensivo derivó en una adicción a la tecnología y agravó problemas de salud mental, lo que motivó la demanda contra las compañías.

La estrategia legal de la demandante se centró en demostrar que ciertas funciones fueron diseñadas para generar dependencia, entre ellas:

El desplazamiento infinito (scroll)

La reproducción automática de videos

Los sistemas de notificaciones constantes

El jurado determinó que estas herramientas influyeron de forma significativa en el comportamiento de la usuaria, aunque no era necesario probar que fueran la causa única de sus problemas.

La defensa de Meta y YouTube

Durante el proceso, Meta argumentó que los problemas de salud mental de la joven existían independientemente del uso de redes sociales y que su entorno personal también influyó. Por su parte, YouTube sostuvo que su plataforma no funciona como una red social tradicional, sino más bien como un servicio similar a la televisión. Además, señaló que el uso de ciertas funciones por parte de la demandante había disminuido con el tiempo.

A la par, ambas compañías destacaron que cuentan con herramientas de control parental y seguridad para usuarios, aunque estos argumentos no convencieron al jurado.

El litigio fue seleccionado como caso 'bellwether', lo que significa que su resultado servirá como referencia para miles de demandas similares en Estados Unidos. (EU) Expertos comparan este proceso con los casos legales que enfrentaron industrias como la del tabaco y los opioides, los cuales derivaron en cambios regulatorios y sanciones millonarias.

Además, empresas como TikTok y Snap, que inicialmente también formaban parte del caso, llegaron a acuerdos económicos antes del juicio, por lo que no enfrentaron este veredicto.

#Mundo | Los países con más días feriados del mundo: Ranking revela quién lidera y dónde está México uD83DuDCC5https://t.co/QrQ2xfPngK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

¿Qué sigue en el proceso?

Tras el fallo, se abrirá una nueva etapa para determinar el monto de los daños punitivos, lo que podría elevar significativamente la sanción económica contra las empresas. En tanto, Meta señaló que no está de acuerdo con el veredicto y que evalúa sus opciones legales, lo que anticipa que el caso podría prolongarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui