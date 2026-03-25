Isabel Díaz Ayuso NIEGA a Felipe Calderón: Rechaza que sea su asesor tras dichos de Sheinbaum

Madrid, España.- La tensión política entre México y España volvió a escalar. Y es que hoy, la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó de forma tajante que el expresidente panista Felipe Calderón forme parte de su equipo como asesor, como lo señaló el día de ayer la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo'.

En declaraciones públicas realizadas este miércoles 25 de marzo de 2026, desde Morata de Tajuña, donde se celebró de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno español, la funcionaria española calificó como "totalmente falso" el señalamiento que involucra al expresidente mexicano. Asimismo, defendió que su administración ha buscado fortalecer los vínculos entre México y España, no confrontarlos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Isabel Díaz Ayuso?

La polémica comenzó tras declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizadas este martes 24 de marzo. Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana acusó que Díaz Ayuso mantiene una postura ideológica alineada con sectores de la derecha mexicana, entre ellos Felipe Calderón. Asimismo, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que existe cercanía entre la política madrileña y el exmandatario, a quien identificó como parte de una corriente política opuesta a su gobierno.

"¿Saben quién es el asesor de esta mujer?, Felipe Calderón" Sheinbaum responde a Isabel Díaz Ayuso#Noticias #Mexico #España pic.twitter.com/1tOi2h9J91 — Tribuna de Chihuahua (@TribunadeChih) March 25, 2026

Además, la mandataria mexicana criticó la postura de Díaz Ayuso respecto a la historia entre México y España, particularmente por negarse a reconocer los abusos ocurridos durante la Conquista.

Ayuso niega relación con Calderón

En respuesta, Díaz Ayuso desmintió cualquier vínculo con Calderón en términos de asesoría política y enfatizó que dicha versión carece de sustento. Asimismo, señaló que su gobierno ha trabajado durante más de siete años en iniciativas para fortalecer la relación entre ambos países, especialmente a través de la celebración de la Hispanidad.

Es totalmente falso que nosotros tengamos al ex presidente Felipe Calderón de asesor, rotundamente falso, totalmente falso. Nosotros estamos a unir al pueblo de México con los españoles, es lo que llevamos haciendo [durante] más de siete años en este gobierno a través de la Hispanidad [el festejo que realiza la Comunidad de Madrid el 12 de octubre] y es en lo que, insisto, nos encontrarán. No entiendo esa necesidad de dividirnos y de enfrentarlo todo", dijo la funcionaria.

El origen del conflicto

El cruce de declaraciones se originó luego de que Díaz Ayuso reiterara que España no tiene por qué pedir perdón a México por hechos ocurridos hace más de 500 años. Ante ello, Sheinbaum defendió la necesidad de reconocer los abusos históricos y recordó que incluso el rey Felipe VI ha hecho referencias al tema, lo que (según dijo) contrasta con la postura de la funcionaria española.

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La mandataria mexicana también afirmó que la visión de Díaz Ayuso responde a una idea de "imperio" y no de igualdad entre naciones, lo que intensificó el debate político entre ambas figuras.

Fuente: Tribuna del Yaqui