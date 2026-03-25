Los países con más días feriados del mundo: Ranking revela quién lidera y dónde está México

Ciudad de México. - Para cualquier empleado los días feriados son los que más espera que lleguen en el calendario, porque en esas fechas se ausentan de sus obligaciones y no solo ellos, ya que el resto del país, como el sistema educativo y en general las oficinas, permanecen cerradas. Además, a pesar del paro de actividades reciben su sueldo y aquellos que por ciertas circunstancias terminan trabajando reciben pago doble.

Sin embargo, quizá alguna vez te has preguntado cuáles son los países con mayor número de días feriados. Esta duda la resuelven las estadísticas del sitio World Population Review, que se dedica a elaborar datos demográficos y sociales, por lo tanto, justo en pleno 2025 publicó un ranking donde expone las diferencias entre naciones e incluso en este listado aparece México.

Nepal

Encabeza Nepal, que actualmente es el país con más días festivos porque tiene 35 en su calendario oficial, el Vikram Samvat. Es necesario recalcar que, al igual que en México, se reparten en religiosos, culturales y nacionales. Para empezar, según información retomada de El Heraldo de México, tenemos que el 14 de enero se lleva a cabo el Maghe Sankranti, festival nepalí que marca el final del solsticio de invierno y es una celebración de la cosecha.

Celebración de Holi

Otros días especiales

15 de febrero, Maha Shivaratri, también conocida como la Gran Noche de Shiva. Del 2 al 3 de marzo es el Holi, conocido como el Festival de los Colores, con el objetivo de festejar la llegada de la primavera. El 14 de abril sucede el Año Nuevo en Nepal. 1 de mayo, nacimiento de Buda. 19 de septiembre, Día de la Constitución. 17 al 24 de octubre, Festival Dashain, victoria de la diosa Durga sobre el demonio Mahishasura. 8 al 11 de noviembre, el Festival de las Luces, que honra a diversas deidades, animales e incluso las herramientas de trabajo.

Recordemos que, en México, si trabajarás un día festivo, tienes que conocer el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí se establece que las y los trabajadores y las y los patrones determinarán el número de empleados que deban prestar sus servicios. En caso de que no logren ponerse de acuerdo hay que acudir a la Junta de Conciliación Permanente o bien a la de Conciliación y Arbitraje, y ahí los trabajadores estarán obligados a laborar, pero siempre con su respectivo salario doble.

Listado completo

Irán tiene 26 días.

Myanmar tiene 26 días.

Sri Lanka tiene 25 días.

Malasia tiene 24 días.

Fiyi tiene 23 días.

Bangladesh tiene 22 días.

Liechtenstein tiene 22 días.

India tiene 21 días.

Camboya tiene 21 días.

#Tendencias | ¿Son insoportables? Vecinos de Meghan Markle y Príncipe Harry estarían "hartos" de ellos y los evitaríanuD83DuDE31uD83DuDDE3?https://t.co/HxCitRA2lV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

¿En qué sitio está México?

México no se encuentra en los primeros lugares, más bien está en la penúltima posición con ocho días feriados, por lo que es uno de los países con menos días libres. Precisamente, por encima se localiza Chile, siendo el país con más tiempo libre en América Latina con 20 días; luego Argentina con 19 días, Colombia con 18 días, Perú con 14 días, Venezuela con 14 días, Brasil con 12 días, República Dominicana con 12 días, Uruguay con 12 días, Ecuador con once días y finalmente México con ocho días.

Fuente: Tribuna del Yaqui