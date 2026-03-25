Canterbury, Inglaterra.- Sarah Mullally fue investida este miércoles como arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la Iglesia de Inglaterra. La ceremonia tuvo lugar en la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra, ante unas dos mil personas, incluido el príncipe Guillermo y la princesa Catalina.

La ceremonia comenzó con Mullally llamando tres veces con su báculo a la puerta oeste del templo para solicitar su acceso. Vestida con una casulla amarillo dorado, fue recibida por escolares locales y respondió a sus preguntas sobre su misión en la Iglesia.

NOW - Dame Sarah Mullally is officially "enthroned" as the Archbishop of Canterbury, head of the Church of England, becoming the first woman to take the role in 1,400 years. pic.twitter.com/0ww1mIRIT3 — Disclose.tv (@disclosetv) March 25, 2026

Durante la ceremonia, Mullally ocupó dos tronos diferentes, que representan su doble función como obispo de la diócesis de Canterbury y como líder espiritual de los anglicanos a nivel mundial.

Mullally, de 63 años, trabajó más de 30 años en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y fue jefa de enfermería en Inglaterra en 1999. Fue ordenada sacerdotisa en 2002 y en 2018 se convirtió en la primera mujer obispo de Londres. Está casada y tiene dos hijos.

Sarah Mullally hace historia al convertirse en la primera mujer arzobispa de Canterbury, Inglaterra

El predecesor de Mullally, Justin Welby, dimitió en noviembre de 2024 tras un informe que señalaba fallos de la Iglesia de Inglaterra en la gestión de un caso de abusos.

Actualmente, más de 40 de los 108 obispos de Inglaterra son mujeres, y existe diversidad de posturas sobre mujeres obispos dentro de la Comunión Anglicana en distintos países.

Fuente: Tribuna del Yaqui.