Sheinbaum mantiene apoyo a Michelle Bachelet para dirigir la ONU pese a decisión de Chile

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 25 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la reciente decisión del Gobierno de Chile, sobre retirar su respaldo a Michelle Bachelet, exmandataria de ese país y aspirante a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante la pregunta sobre su postura o si el Gobierno de México propondrá a otra persona para el liderazgo de la ONU, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano declaró que no; tanto ella, como su Gabinete de Relaciones Exteriores (SRE) seguirán apoyando a Bachelet: "Nosotros vamos a seguir apoyándola".

?? "Es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas": Claudia Sheinbaum mantiene apoyo a Bachelet para dirigir la ONU



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En su intervención, Sheinbaum Pardo mencionó que pronto tendrá una llamada con Michelle Bachelet, aunque no compartió fechas ni más detalles. Posteriormente, dijo que México seguirá impulsando su candidatura, ya que no es requisito que el postulado sea del mismo país: "Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar a una persona del país, se puede hacer y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos".

La presidenta de México aprovechó para destacar la experiencia y cualidades diplomáticas de la expresidenta chilena, al tiempo que habló de la urgencia de reconstruir a la ONU: "Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en dos ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos".

De reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resuelve de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entro otros de sus atributos, entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando", agregó la mandataria.

Finalmente, señaló que estará pendiente de lo que decida el Gobierno de Brasil, ya que el apoyo era conjunto entre Brasil, Chile y México, pero apuntó que "México ha decidido apoyar".

En la previa, el nuevo Gobierno de Chile, encabezado por José Antonio Kast, anunció la retirada del apoyo oficial a la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir las Naciones Unidas, una postulación promovida por la anterior Administración de Gabriel Boric, junto a México y Brasil. El Ejecutivo precisó, no obstante, que "en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet", si ella decide continuar con su aspiración, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'