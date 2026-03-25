Suman 13 mexicanos muertos bajo custodia de ICE en EU: SRE revela cifras y causas

Ciudad de México.- La cifra de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria en Estados Unidos (EU) sigue generando preocupación. Este miércoles 25 de marzo de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', el Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que ya suman 13 connacionales que han perdido la vida en operativos o centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés.

Durante la rueda de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, calificó estos hechos como "inaceptables" y subrayó la gravedad de las condiciones en las que ocurrieron. El funcionario detalló que las 13 víctimas murieron en distintos contextos relacionados con operativos migratorios o mientras se encontraban bajo custodia del ICE.

uD83DuDD3413 mexicanos han perdido la vida bajo custodia del #ICE en #EEUU



El Gobierno de #México calificó la situación como “absolutamente inaceptable”, por lo que ha enviado 14 notas diplomáticas de protesta.



De acuerdo a Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, tenían… pic.twitter.com/K9WMLcMnFr — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) March 25, 2026

Se trata de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en estas condiciones", dijo, al tiempo que destacó que las edades de las víctimas oscilan entre los 19 y 69 años.

¿Dónde ocurrieron los casos?

Los fallecimientos se registraron en ocho estados de EU, con una mayor concentración en California:

California: Cuatro muertes

Georgia : Tres casos

: Tres casos Arizona : Dos casos

: Dos casos Texas : Un caso

: Un caso Florida: Un caso

Missouri: Un caso

Illinois: Un caso

Esta distribución evidencia que los incidentes no se concentran en una sola región, sino que se presentan en distintos puntos del país.

¿Cuáles fueron las causas de muerte?

De acuerdo con los análisis forenses y las investigaciones en curso, las causas de muerte se dividen en varios factores:

Complicaciones médicas: 6 casos

Suicidio: 4 casos

Operativos directos de ICE: 2 casos

Incidente por tiroteo: 1 caso (registrado en Dallas, tras un ataque a una instalación)

En este sentido, la SRE informó que ha ofrecido apoyo a todas las familias para la repatriación de restos. Sin embargo, solo en cinco casos se concretó este proceso, ya que algunos familiares optaron por realizar los servicios funerarios en EU. Para estas acciones, el Gobierno mexicano ha destinado un total de 22 mil 288 dólares.

En el ámbito jurídico, autoridades mexicanas brindan acompañamiento a los familiares para esclarecer responsabilidades y posibles negligencias. Hasta el momento se han interpuesto 2 demandas formales, mientras que nueve casos cuentan con procesos legales en marcha. Otros cinco están en el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) y cuatro con representación privada. Siete casos adicionales están en análisis o en espera de que las familias decidan proceder

El Gobierno de México mantiene seguimiento a cada caso, mientras continúan las investigaciones sobre las condiciones en las que ocurrieron las muertes, aseguró Roberto Velasco Álvarez.

Fuente: Tribuna del Yaqui