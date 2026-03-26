"A ver si puedo descansar": Noelia Castillo recibe eutanasia en España tras años de dolor

Barcelona, España.- Noelia Castillo Ramos encontró la paz este jueves 26 de marzo de 2026, luego de que se le practicara la eutanasia, a sus 25 años de edad, después de años de una batalla legal, y sufrimiento físico y emocional que describía como intolerable.

¿Dónde se fue la eutanasia?

El procedimiento de eutanasia fue en Barcelona, en el Hospital Residencia Sant Camil del municipio de Sant Pere de Ribes. La intervención estaba programada a las 18:00 horas (hora de España), según datos de la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Durante una última entrevista, Noelia declaró, con toda claridad, que buscaba poner fin a su dolor y encontrar tranquilidad, que deseaba descansar tras una vida atravesada por el padecimiento.

?? ESTO ES DESGARRADOR ??



VÍCTIMA DE VIOLACIÓN EN GRUPO, DE 25 AÑOS, SERÁ EJECUTADA POR EUTANASIA HOY DESPUÉS DE QUE LOS TRIBUNALES DESESTIMARAN EL DESESPERADO INTENTO DE SU PADRE POR SALVARLA.



Noelia Castillo fue brutalmente violada en grupo en 2022 por su exnovio y otros tres… pic.twitter.com/LwCoajvY6D — Isaac (@isaacrrr7) March 26, 2026

Una vida de dolor

Noelia mantenía un tratamiento psiquiátrico sin avances significativos desde los 13 años. Fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y depresión, condiciones que marcaron más de 10 años de su vida.

En 2022 vivió abuso sexual múltiple que le provocó paraplejía, dejándole secuelas físicas irreversibles; su estado empeoró tras un intento de suicidio después de la trágica situación. Al pasar de los años, atravesó varios intentos de quitarse la vida, reflejo de un sufrimiento constante.

En 2024, su solicitud de eutanasia obtuvo una primera aprobación, pero el proceso se detuvo obstáculos legales y familiares. Fue hasta 2026 luego de resoluciones judiciales, que se autorizó de manera definitiva de acuerdo con la legislación vigente en España.

El caso generó revuelo a nivel mundial, especialmente en torno al derecho a una muerte digna.

Estas fueron sus últimas palabras

Noelia habló de su desgaste emocional, la soledad constante y de la falta de expectativas.

Por fin, lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza… Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir", afirmó la joven española.

El largo y doloroso proceso de su muerte asistida finalizó este jueves. La eutanasia se llevó a cabo hoy y, finalmente, Noelia Castillo Ramos descansa en paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui