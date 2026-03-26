"El dinero ya no se roba. Está llegando al gobierno": Rubio sobre incremento de ingresos petroleros en Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, aseguró que en los dos primeros meses de 2026 Venezuela ha generado más ingresos por la venta de petróleo que en gran parte del año anterior.

El funcionario realizó estas declaraciones tras una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde también señaló que los recursos obtenidos "están llegando al gobierno venezolano" y se destinan a financiar servicios como hospitales y el pago a maestros.

"El dinero ya no se roba. Está llegando al Gobierno": Rubio sobre incrementó de ingresos petroleros en Venezuela

El dinero ya no se roba. Está llegando al gobierno venezolano para ayudar a financiar hospitales y pagar a los maestros", declaró el funcionario luego de una reunión con el presidente Donald Trump y a periodistas en la Casa Blanca.

Las afirmaciones se realizan tras el nuevo esquema impulsado por Washington, en el que los ingresos petroleros venezolanos son supervisados por el gobierno estadounidense. Bajo este mecanismo, los fondos derivados de la venta de crudo se canalizan a cuentas controladas y su uso es autorizado para cubrir gastos públicos esenciales.

"El dinero ya no se roba. Está llegando al Gobierno": Rubio sobre incrementó de ingresos petroleros en Venezuela

De acuerdo con lo expuesto previamente por Rubio ante el Congreso, este sistema busca evitar el uso indebido de los recursos y garantizar que el dinero se destine a servicios básicos, en medio de una etapa de transición política y económica en el país sudamericano.

El modelo ha sido presentado por la administración estadounidense como una medida temporal para estabilizar la economía venezolana, mientras se mantienen sanciones y se intenta reactivar la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui