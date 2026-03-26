Buenos Aires, Argentina.- Este jueves 26 de marzo de 2026, el Gobierno de Argentina ha declarado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como grupo terrorista, incorporándolo al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento por actividades ilícitas transnacionales (RePET). Así lo comunicó la oficina del presidente Javier Milei.

"La decisión se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vinculadas con otras organizaciones terroristas", describen en su comunicado. "En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento", agregaron.

Javier Milei declara al CJNG como grupo terrorista por actividades ilícitas transnacionales

Con la inscripción al RePET se habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros; a su vez, protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos, reforzando la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en conjunto con los países que ya han designado a ese cartel como organización terrorista.

El CJNG fue creado como una ramificación del Cártel de Sinaloa bajo el nombre de Los Mata Zetas y surgió a raíz de las divisiones entre diversas estructuras de tráfico de drogas con la muerte de Ignacio Coronel en 2010, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDF2uD83CuDDFD El gobierno de Argentina declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista.



La decisión, impulsada por la administración de Javier Milei, se basa en informes que señalan actividades ilícitas transnacionales y vínculos con otros grupos. pic.twitter.com/MgTu7u4Coh — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 26, 2026

Su fundador y líder de la organización, Nemesio Oseguera Cervantes, murió el día 22 de febrero de 2026 durante un operativo en Tapalpa, que se encuentra a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Siendo uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Fuente: Tribuna del Yaqui