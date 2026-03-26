Los hutíes de Yemen se declaran listos para actuar si EU e Isreal escalan guerra con Irán

Saná, Yemen.- Abdul Malik al Huti, líder del movimiento rebelde hutí en Yemen, comunicó la disposición de su milicia para tomar medidas contundentes en el actual conflicto de Medio Oriente. Durante un mensaje difundido por la agencia Saba, administrada por su organización, el dirigente advirtió sobre una reacción "sin dudar" ante cualquier escenario que demande una respuesta armada contra Estados Unidos o Israel.

Hasta el momento, los hutíes se han mantenido al margen de los enfrentamientos directos que comenzaron el pasado 28 de febrero. Sin embargo, este pronunciamiento suma tensión al panorama de la región. Al Huti destacó que Yemen está dispuesto a cumplir con su "deber" frente a las fuerzas contrarias. "No titubearemos y cumpliremos con nuestro deber islámico de la yihad", dijo, asegurando que cualquier paso en el terreno de las armas será contundente.

Los huties trasladando misiles a la frontera con Arabia Saudita, poco a poco se configura el panorama mundial de una conflagración de grandes dimensiones.

Se abrirá el próximo frente de guerra en el Mar Rojo. pic.twitter.com/rN6W0HrqnM — El Fantasma (@AlTopeyPunto891) March 23, 2026

El líder insurgente aprovechó su discurso para instar a otras naciones de mayoría musulmana a unirse contra la agresión en la región. Se dirigió a Arabia Saudita para pedirle que modifique su postura actual y disminuya la presión sobre el territorio yemení. Desde la perspectiva de Al Huti, Arabia debería mantenerse al margen de guerras ajenas y permitir que el pueblo yemení enfrente a sus adversarios "de forma directa".

Deben liberarse de todo vínculo con las agendas estadounidense e israelí", agregó en referencia a las autoridades sauditas.

Esta posición de los hutíes se presenta en medio de una escalada en la guerra que ha dejado más de mil 500 fallecidos en Irán, como consecuencia de la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel. Hasta la fecha, la facción yemení había limitado su participación al respaldo político, absteniéndose de retomar operaciones militares que en el pasado afectaron el tránsito marítimo de la zona.

#ULTIMAHORA #IRANWAR uD83DuDE80uD83DuDCA5



Los Hutíes de Yemen acaban de unirse a la guerra contra Israel y Estados Unidos. El portavoz de las fuerzas yemeníes Yahya Saree dijo que van a colaborar con Irán y van a bloquear el Mar Rojo impidiendo el paso de cualquier navegación. Con el estrecho… pic.twitter.com/UFfQLWp4u5 — Alex Monday (@AMBcancun) March 20, 2026

Cierre del estrecho de Bab al Mandeb

El grupo, también llamado Ansar Alá, domina extensos territorios en el norte y oeste de Yemen desde 2014. Forman parte de una red de aliados regionales asociados con Irán, compartiendo esta alineación con el grupo Hezbollah en el Líbano y diversas milicias que operan tanto en Irak como en Siria. Su ubicación geográfica en la costa del Mar Rojo les otorga la capacidad de condicionar el tráfico de embarcaciones a través del estrecho de Bab al Mandeb.

Este corredor es uno de los puntos de tránsito más importantes para el comercio mundial, lo que convierte cualquier advertencia de acción armada en un asunto de impacto global.

Los hutíes, el movimiento chiita yemení Ansar Allah, pretenden bloquear el estrecho de Bab el Mandeb en apoyo a Irán, que desde el 28 de febrero es víctima de las agresiones militares de Estados Unidos e Israel. pic.twitter.com/pccyuUIiwQ — Aecio uD83CuDDFBuD83CuDDEA (@AecioEscalante) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui