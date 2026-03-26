Nicolás Maduro en corte de Nueva York EN VIVO: Sigue la audiencia HOY minuto a minuto

Nueva York, Estados Unidos.- El proceso judicial contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores avanza este jueves 26 de marzo de 2026, con su segunda comparecencia ante una corte federal en Nueva York (Estados Unidos), donde enfrentan acusaciones por narcoterrorismo y otros delitos. La audiencia se realiza en el Distrito Sur de Manhattan, donde se definen puntos clave rumbo a un eventual juicio.
Así fue la detención de Nicolás Maduro en Caracas
La detención de Maduro ocurrió el pasado sábado 3 de enero de 2026, en Caracas, durante un operativo militar orquestado por el Gobierno de EU, ordenado por el mandatario Donald Trump. El operativo involucró explosiones y detonaciones de arma de fuego, los cuales habrían cobrado al menos 80 vidas de acuerdo con reportes de The Washington Post y The New York Times.
Ese mismo día, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York bajo custodia federal; desde entonces, permanece recluido en una prisión de Brooklyn, mientras enfrenta su proceso judicial. En redes sociales, se vitalizó una foto en la que se le ve con los ojos tapados rumbo a NY.
¿Qué cargos que enfrenta Nicolás Maduro?
La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Maduro de:
- Conspiración para narcoterrorismo
- Conspiración para importar cocaína a EU
- Posesión de armas de guerra (ametralladoras y artefactos destructivos)
- Conspiración para poseer esas armas
Según la acusación, estos delitos estarían ligados a operaciones para introducir droga en territorio estadounidense durante años.
Su segunda audiencia se realiza este jueves.
Fuente: Tribuna del Yaqui
CONCLUYE audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores
La segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores finalizó este jueves sin que el juez Alvin Hellerstein fijara una nueva fecha. El magistrado adelantó que emitirá pronto una resolución sobre si permitirá que Venezuela cubra los gastos legales de ambos. Aunque descartó por ahora desestimar el caso, dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo según su decisión sobre el financiamiento de la defensa.
Durante la audiencia, Maduro y Flores permanecieron en la mesa de la defensa con auriculares, atentos al desarrollo del proceso. Ambos intercambiaron comentarios con su abogado y tomaron notas mientras intervenían las partes.
Partido oficialista de Venezuela respalda a Maduro
Mientras se realizaba la audiencia en Nueva York, el Partido Socialista Unido de Venezuela expresó su apoyo a Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la audiencia en Nueva York. En un comunicado, llamó a defender sus “derechos legítimos” y vinculó el caso con la soberanía del país y el derecho internacional.
Juez cuestiona falta de alternativas para pagar la defensa
El juez Hellerstein presionó a la Fiscalía sobre la inexistencia de opciones claras para financiar la defensa de los acusados. Mientras el abogado de Maduro aseguró que no cuentan con recursos, el fiscal indicó que cualquier fondo disponible podría estar sujeto a sanciones o decomiso.
Fiscal acusa a Maduro de "saquear" recursos de Venezuela
En la previa, el fiscal Kyle Wirshba señaló que permitir el uso de fondos del Estado venezolano para la defensa del expresidente implicaría debilitar las sanciones. Afirmó que los acusados pueden recurrir a recursos propios, pero no necesariamente a dinero de terceros.
Juez pone en duda argumentos de seguridad nacional
De acuerdo con reportes de CNN, durante la audiencia, el juez cuestionó que existan razones de seguridad nacional para impedir el uso de fondos en la defensa. Señaló que, al estar detenidos, ni Maduro ni Flores representan una amenaza adicional en ese sentido.
¿Qué dice la defensa de Maduro?
Durante la audiencia, el abogado Barry Pollack sostuvo ante el juez que Nicolás Maduro y Cilia Flores no cuentan con recursos propios para pagar su defensa, por lo que el Gobierno venezolano debería asumir esos costos. Argumentó que los acusados tienen derecho no solo a una defensa adecuada, sino a elegir a sus abogados y utilizar fondos "no contaminados" para ello.
Llegan Nicolás Maduro y su esposa Cecilia Flores
Durante esta segunda audiencia, Maduro y Flores fueron presentados con uniformes penitenciarios color beige y utilizaron auriculares para seguir la traducción del proceso judicial.
El fiscal estadounidense Kyle Wirshba representa al Gobierno de Estados Unidos, mientras que el abogado Barry Pollack encabeza la defensa del exmandatario.
Inicia segunda audiencia de Nicolás Maduro
La comparecencia estaba programada para las 11:00 horas, tiempo de Nueva York, aunque inició con un retraso aproximado de 30 minutos.
De acuerdo con reportes en tiempo real, la audiencia ya comenzó y forma parte del proceso que enfrentan ambos desde su detención el pasado 3 de enero de 2026, tras un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.