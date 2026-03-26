Nicolás Maduro en corte de Nueva York EN VIVO: Sigue la audiencia HOY minuto a minuto

Nueva York, Estados Unidos.- El proceso judicial contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores avanza este jueves 26 de marzo de 2026, con su segunda comparecencia ante una corte federal en Nueva York (Estados Unidos), donde enfrentan acusaciones por narcoterrorismo y otros delitos. La audiencia se realiza en el Distrito Sur de Manhattan, donde se definen puntos clave rumbo a un eventual juicio.

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Comparece por segunda vez ante el juez en Nueva York acusado de “narcoterrorismo”.https://t.co/cTEUSO4VoD — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 26, 2026

Así fue la detención de Nicolás Maduro en Caracas

La detención de Maduro ocurrió el pasado sábado 3 de enero de 2026, en Caracas, durante un operativo militar orquestado por el Gobierno de EU, ordenado por el mandatario Donald Trump. El operativo involucró explosiones y detonaciones de arma de fuego, los cuales habrían cobrado al menos 80 vidas de acuerdo con reportes de The Washington Post y The New York Times.

Ese mismo día, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York bajo custodia federal; desde entonces, permanece recluido en una prisión de Brooklyn, mientras enfrenta su proceso judicial. En redes sociales, se vitalizó una foto en la que se le ve con los ojos tapados rumbo a NY.

¿Qué cargos que enfrenta Nicolás Maduro?

La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Maduro de:

Conspiración para narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína a EU

Posesión de armas de guerra (ametralladoras y artefactos destructivos)

Conspiración para poseer esas armas

Según la acusación, estos delitos estarían ligados a operaciones para introducir droga en territorio estadounidense durante años.

Su segunda audiencia se realiza este jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui