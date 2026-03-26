¿Qué pasó en la Segunda Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York? Las CLAVES del proceso

Nueva York, Estados Unidos.- La segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York, Estados Unidos (EU) concluyó tras durar poco más de hora y media, no obstante, hubo temas que no lograron resolverse. Destacó que el juez no desestimó el caso, al tiempo que cuestionó restricciones para su defensa y anticipó una próxima resolución. El proceso contra el heredero del chavismo avanza, pero aún sin fecha para la siguiente etapa.

Maduro y Flores comparecen nuevamente ante tribunal de Nueva York

Como te informamos en TRIBUNA, este jueves 26 de marzo de 2026, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores de Maduro, acudieron a su segunda audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su detención en enero. El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, encabezó la sesión, que inició con retraso respecto a la hora programada.

Ambos acusados permanecieron en la mesa de la defensa, utilizando auriculares, atentos al desarrollo de la audiencia, intercambiando comentarios con su equipo legal y tomando notas durante las intervenciones.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8?? Qué se sabe sobre la segunda audiencia de Maduro:



uD83DuDD36 El acto procesal duró aproximadamente una hora.



uD83DuDD36 Maduro y Flores solicitaron al juez que retire los cargos, alegando que la imposibilidad de disponer de fondos estatales de Venezuela vulnera su derecho a contar con un… https://t.co/Nujs07dvHQ pic.twitter.com/NOsFEWrLJ3 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 26, 2026

Juez rechaza desestimar el caso, pero deja una puerta abierta

Uno de los puntos centrales fue la solicitud de la defensa para desestimar el caso. El juez fue claro: "no voy a desestimar el caso", al menos por ahora. Sin embargo, matizó su decisión al señalar que podría reconsiderarla dependiendo de un tema clave: el acceso a recursos para la defensa. En particular, adelantó que evaluará si existió una limitación injustificada para financiar a los abogados.

Es importante señalar que este proceso, de relevancia internacional ha estado marcado por la controversia sobre el financiamiento legal. La defensa, encabezada por Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, argumentó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que permitían utilizar fondos del Gobierno venezolano para pagar honorarios, lo que calificaron como un "error administrativo".

Durante la audiencia, el juez cuestionó tanto a la fiscalía como a la defensa por la falta de alternativas claras para cubrir estos costos. Incluso puso en duda que existan razones de seguridad nacional para impedir el uso de dichos recursos, al considerar que ambos acusados ya están detenidos. Ante esto, el fiscal Kyle Wirshba sostuvo que permitir el uso de fondos públicos de Venezuela para la defensa podría debilitar el régimen de sanciones vigente.

Además, acusó a Maduro de haber "saqueado" recursos del país, al tiempo que señaló que los acusados podrían recurrir a fondos propios, aunque no necesariamente a dinero de terceros sujeto a restricciones.

Así cerró la audiencia: Sin nueva fecha, pero con resolución pendiente

La audiencia concluyó sin que el juez fijara una nueva fecha. No obstante, adelantó que emitirá próximamente una resolución sobre si permitirá que Venezuela cubra los gastos legales de los acusados.

#Mundo | Nicolás Maduro en corte de Nueva York EN VIVO: Sigue la audiencia HOY minuto a minuto uD83DuDEA8uD83CuDF0Ehttps://t.co/Lqal2jL22U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 26, 2026

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores?

El caso incluye cargos graves:

Contra Nicolás Maduro:

Tres cargos de conspiración (narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra)

Un cargo por posesión de armas

Contra Cilia Flores:

Dos cargos de conspiración para importar cocaína

Uno por conspiración para poseer armas

Uno por posesión de armas

Ambos se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su detención en enero, tras una operación militar en Caracas. En su primera audiencia, el 5 de enero de 2026, Maduro se declaró no culpable y se definió como "prisionero de guerra".

Fuente: Tribuna del Yaqui