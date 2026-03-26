Tragedia en Tokio: Muere empleada de tienda Pokémon tras ser apuñalada

Tokio, Japón.- El centro comercial del distrito de Ikebukuro, en Tokio, se convirtió en la escena de un crimen luego de que una empleada de una tienda de productos Pokémon fuera apuñalada de muerte la noche del jueves.

El presunto agresor, un hombre de aproximadamente 20 años de edad, también perdió la vida luego de hacerse mútiples herídas en el cuerpo, según describen autoridades locales.

El incidente ocurrió a las 19:16 hora local (10:16 GMT), según datos del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Se informó que la víctima, una mujer de unos 20 años, sufrió una herida en el cuello dentro del establecimiento. Fue trasladada inmediatamente a un hospital, donde una hora después se confirmó su fallecimiento.

Según la misma fuente oficial, el presunto atacante se autolesionó tras el ataque y murió posteriormente en el mismo hospital.

La cadena TV Asahi informó que la víctima trabajaba en una tienda Pokemon Center ubicada dentro del complejo comercial. De acuerdo con ese medio, el agresor portaba cuchillos en ambas manos, un dato que la policía no ha confirmado.

Videos difundidos por medio de redes sociales muestran a personas evacuando el edificio mientras servicios de emergencia acudían al lugar. El complejo se encuentra cerca de la estación de Ikebukuro, uno de los lugares con mayor afluencia en la capital japonesa.

Por ahora, las autoridades no han determinado el motivo del ataque, ni confirmado relación alguna entre la víctima y el agresor.

???? | ÚLTIMA HORA: Un sujeto mata a puñaladas a una empleada, hiere a un cliente y se suicida en una tienda Pokémon en Japón.



Según informes preliminares, una trabajadora perdió la vida y otra persona resultó herida en el ataque. El agresor se quitó la vida tras el incidente. pic.twitter.com/R6N3rSE4dF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui