Trump arremete contra la OTAN por no actuar en la Guerra contra Irán; lanza ultimátum a Teherán

Washington, Estados Unidos.- Este jueves 26 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos (EU), el republicano Donald Trump, elevó nuevamente la tensión internacional tras lanzar críticas directas contra los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por su postura frente a la Guerra que mantiene junto con Israel contra Irán. Al mismo tiempo, emitió un nuevo ultimátum a ese país para que retome las negociaciones.

Trump critica a la OTAN por su postura en Irán

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró este jueves 26 de enero que "no olvidará" la falta de apoyo de los países aliados durante la ofensiva contra Irán. En su mensaje, el también empresario acusó que la OTAN "no ha hecho absolutamente nada" para intervenir en el conflicto, pese a tratarse de un momento que calificó como clave.

@andriy_ht Trump: No necesitamos a nadie EE.UU puede solo con Irán.



Ahora se queja de nuevo qué OTAN no lo ayudará. https://t.co/hkve6qdRLP — Francisco Rolon (@Frank_Rolon11) March 26, 2026

Las declaraciones surgen luego de que varios países miembros rechazaran sumarse a la estrategia impulsada por EU para abrir el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio energético mundial. Ante esta negativa, Trump endureció su discurso y previamente incluso calificó a los aliados como "cobardes2, señalando que cometieron "un error muy tonto". El presidente insistió en que su país no depende del respaldo de la OTAN, pero dejó claro que tomará en cuenta esta postura en el futuro.

Ultimátum a Irán: "Antes de que sea demasiado tarde”

En paralelo, Trump también dirigió un mensaje directo a Irán, al que urgió a retomar las negociaciones para poner fin al conflicto. El mandatario advirtió que los negociadores deben "ponerse serios pronto", ya que, de lo contrario, podría alcanzarse un punto sin retorno. El mensaje incluyó una advertencia clara: si no se logra un acuerdo en el corto plazo, las consecuencias podrían escalar y no serían "agradables", aunque no detalló posibles acciones concretas.

Cabe recordar que, en la previa, el presidente estadounidense ha asegurado que Irán ha sido debilitado militarmente y que sus representantes están buscando un acuerdo, pese a que públicamente sostienen lo contrario. Según Trump, los negociadores iraníes han mostrado una actitud contradictoria, al tiempo que calificó su comportamiento como "extraño". Sin embargo, desde Teherán han rechazado esta versión.

#Política | Plan B de Reforma Electoral llega a Cámara de Diputados HOY: ¿Qué incluye y qué cambia? uD83EuDD14uD83DuDC40https://t.co/N0kvwnaAzA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 26, 2026

De acuerdo con reportes oficiales, Irán no solo niega estar presionando para negociar, sino que también ha desestimado la propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin al conflicto, al considerarla excesiva.

Las autoridades iraníes han planteado sus propias condiciones para avanzar en un posible acuerdo. Entre ellas, destacan el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y la reparación de los daños en su infraestructura como consecuencia del conflicto.

Fuente: Tribuna del Yaqui