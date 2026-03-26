Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras los ataques estratégicos estadounidenses contra instalaciones de energía iraníes, anunció este jueves que pausará el periodo de destrucción de la infraestructura energética en Irán por 10 días, reanudándolos el próximo 6 de abril a las 20:00 horas, a petición del Gobierno de Irán; además, mantiene un diálogo exitoso y productivo con Teherán.

El anuncio oficial llegó a través de un mensaje en su página oficial, Truth Social, en el que Trump precisó que la suspensión ocurre a solicitud expresa del Gobierno de Teherán: "A petición del gobierno iraní, voy a suspender el periodo de destrucción de las plantas energéticas durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 horas, hora del Este".

Trump pausa ataque a infraestructura energética de Irán tras diálogo con Teherán

En su comunicado, el mandatario descartó versiones que apuntaban a un estancamiento diplomático y aseguró que las conversaciones siguen su curso: "Las conversaciones están en curso y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de los medios de comunicación y otros, van muy bien", escribió el presidente; sin embargo, no dio a conocer qué pasará si las negociaciones no concluyen antes de que termine la tregua.

El 24 de marzo de 2026, Irán confirmó que su planta nuclear en el puerto de Bushehr había sido atacada, mientras que Donald Trump afirmaba desde la Casa Blanca que Teherán se había comprometido a no desarrollar armas nucleares y que el nuevo gobierno iraní había hecho un regalo muy grande, por un valor enorme de dinero a Washington.

uD83DuDD34 DIRECTO | Trump pospone el ultimátum para destruir las plantas energéticas de Irán al 6 de abril https://t.co/gWfruhR2lY — EL PAÍS (@el_pais) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui