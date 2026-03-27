Buscan dos veleros DESAPARECIDOS rumbo a Cuba con ayuda humanitaria, confirma Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 27 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que las labores de localización de dos embarcaciones desaparecidas en el mar continúan. Se trata de veleros que transportaban ayuda humanitaria hacia Cuba y en los que viajaban nueve personas de distintas nacionalidades.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano confirmó se perdió contacto con ambas embarcaciones durante su trayecto.

@Claudiashein confirmó que persiste la búsqueda de dos embarcaciones con ayuda humanitaria dirigidas a Cuba. Equipos continúan trabajos para ubicarlas. ??uD83CuDDE8uD83CuDDFA #Noticias #Cuba #Sheinbaum #México pic.twitter.com/fl2fnrVWIj — Noticias Puebla Tlaxcala CDMX Querétaro (@VirtualNotMX) March 27, 2026

¿Qué se sabe de los veleros desaparecidos?

De acuerdo con la información oficial, las embarcaciones zarparon el pasado viernes 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba. Formaban parte de una flotilla que llevaba apoyo humanitario a la isla. El plan contemplaba que arribaran entre el 24 y 25 de marzo, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado establecer comunicación ni confirmar su llegada.

La mandataria explicó que, mientras el navío principal de la misión logró llegar sin contratiempos, se perdió el rastro de dos veleros pequeños que lo acompañaban.

El barco de la Secretaría de Marina que ya arribó hoy en la mañana, una nueva ayuda humanitaria. Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones, que se siguen buscando", explicó la mandataria.

Tras la falta de contacto, la Secretaría de Marina (Semar) activó de inmediato los protocolos correspondientes para salvaguardar la vida humana en el mar. La dependencia informó que se emitieron alertas a distintos mandos navales, entre ellos la Quinta Región Naval; la Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén; y las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR).

Además, se difundieron avisos a la comunidad marítima con el objetivo de ampliar las posibilidades de localización.

Asimismo, se apuntó que las labores no se limitan al ámbito nacional. México mantiene coordinación con centros de rescate marítimo y agencias internacionales para reforzar la búsqueda. Entre los países involucrados en el intercambio de información se encuentran Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos (EU), a través de sus Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC), así como mediante contacto con representaciones diplomáticas.

Claudia Sheinbaum detalló que un buque de la Marina que acompañaba la misión arribó a Cuba sin incidentes, lo que confirma que la operación principal se completó. Sin embargo, la desaparición de los veleros mantiene en curso las tareas de rastreo, con énfasis en ubicar a las nueve personas a bordo y esclarecer qué ocurrió durante el trayecto.

Hasta ahora, no se ha confirmado el paradero de las embarcaciones ni de sus tripulantes. Las autoridades continúan con el despliegue de recursos y la coordinación internacional para dar con su ubicación lo antes posible.

Fuente: Tribuna del Yaqui