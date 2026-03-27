Dan a conocer lo último que dijo Noelia Castillo antes de recibir la eutanasia en España

Barcelona, España.- Como te informamos en TRIBUNA, la tarde del pasado jueves 26 de marzo de 2026 se llevó a cabo la eutanasia de Noelia Castillo Ramos en el Hospital Residencial Sant Camil de Barcelona, España, un caso que se volvió bastante controversial por las razones que la llevaron a tomar esa decisión. A continuación, te presentamos cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir.

De hecho, a quienes les concedió la última entrevista fue a Antena 3; además, se dice que pasó esas horas junto a sus seres queridos y, una vez que se despidió de cada uno de ellos, la dejaron sola porque ella deseó afrontar la eutanasia en completa soledad. Después de que salieron de la habitación, ingresó el especialista, quien tras sedarla procedió a administrarle un compuesto de tres fármacos que derivaron en un paro cardiorrespiratorio.

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre o madre no puede estar por encima de una hija", puntualizó la joven de 25 años, quien estaba diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y trastorno límite de personalidad (TLP), así como también paraplejia, padecimiento que comenzó cuando en 2022 intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso.

Entrevista Noelia Castillo Ramos

Precisamente, en 2024 solicitó por primera vez la muerte asistida y se la concedió un comité de especialistas; el problema es que sus padres provocaron que no ocurriera porque argumentaron ante la ley que podía mejorar, por lo tanto, pasaron dos años para que finalmente consiguiera su objetivo. El caso de Noelia sigue siendo ampliamente debatido por los internautas e incluso por figuras de autoridad.

#Mundo | Israel pide a gobiernos latinos declarar como terroristas a Hezbollah y Guardia Revolucionaria uD83CuDDEEuD83CuDDF1??https://t.co/O8Cc1TnLpf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

Otro asunto es que la madre, Yolanda Ramos, recientemente dijo que el padre de Noelia, Gerónimo Castillo, pese a sus protestas por el camino que tomó Castillo Ramos, sí acudió al nosocomio; sin embargo, su hija se fue de este mundo quedando en malos términos con su progenitor, porque él siguió firme en que no estaba de acuerdo e incluso dejó en claro que no pagaría su funeral.

Fuente: Tribuna del Yaqui