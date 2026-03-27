Dólares con la firma de Trump: Así serán los nuevos billetes en Estados Unidos este 2026

Washington, Estados Unidos.- Por primera vez en la historia de Estados Unidos (EU), el nombre de un presidente en funciones llegará directamente al bolsillo de millones de personas: la firma del también empresario Donald Trump será incluida en los billetes de dólar de nueva impresión. El anuncio, realizado por el Departamento del Tesoro, marca un cambio sin precedentes en el diseño del papel moneda y forma parte de las acciones conmemorativas por el 250 aniversario de la Independencia de EU.

¿Qué cambiará en los nuevos billetes de dólar?

A partir del verano de 2026, todos los billetes estadounidenses de nueva impresión incluirán la firma del presidente Donald Trump, junto con la del actual secretario del Tesoro, Scott Bessent. Este ajuste rompe con una tradición histórica. Hasta ahora, el papel moneda en EU únicamente llevaba las firmas del secretario del Tesoro y del tesorero en funciones, pero nunca la del presidente. Ahora, será la primera vez que un mandatario en activo tenga su rúbrica en billetes de circulación corriente.

Estados Unidos cambiará sus billetes: incluirán la firma de Donald Trump. Foto: Internet

Es importante señalar que la inclusión de la firma presidencial también implica dejar fuera, en esta ocasión, al tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, cuya rúbrica tradicionalmente forma parte del papel moneda. Esto pone fin a una práctica que se había mantenido sin interrupciones desde 1861, en la que las firmas del secretario del Tesoro y del tesorero eran elementos fijos en los billetes.

Actualmente, el Departamento del Tesoro continúa emitiendo billetes con las firmas de la exsecretaria Janet Yellen y de la extesorera Lynn Malerba, quienes representan el último tramo de esta tradición histórica.

¿Cuándo comenzarán a circular los billetes con la firma de Trump?

De acuerdo con la información disponible, los primeros billetes de 100 dólares con la firma de Donald Trump y Scott Bessent comenzarán a imprimirse en junio de 2026. Posteriormente, la producción se extenderá a otras denominaciones en los meses siguientes. Sin embargo, su llegada a manos del público no será inmediata, ya que la distribución se realizará a través del sistema bancario, por lo que podrían pasar varias semanas antes de que comiencen a circular de forma general.

#Seguridad | Por violencia familiar, arrestan a cuatro individuos en Sonora; FGJES obtiene su vinculación uD83DuDE94uD83DuDEA8https://t.co/s8OdPOxcgY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

¿Por qué incluir la firma de Trump en el dólar?

Desde el gobierno estadounidense, la decisión ha sido presentada como un reconocimiento al momento económico y político del país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que esta medida refleja los logros alcanzados bajo la administración de Donald Trump, destacando el crecimiento económico, la estabilidad fiscal y la fortaleza del dólar.

En la misma línea, Brandon Beach señaló que la moneda seguirá siendo un símbolo de prosperidad y que incluir la firma del presidente es una forma de reconocer su papel en lo que describió como un periodo de resurgimiento económico.

Fuente: Tribuna del Yaqui